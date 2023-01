Der Augsburger Innovationspark kämpfte lange mit zu großen Erwartungen

Plus Der Innovationspark ist kein Jobmotor für Augsburg, wie es vor zehn Jahren verkündet wurde. Es gibt andere Aspekte, die die positive Entwicklung unterstreichen.

Der Erfolg des Innovationsparks Augsburg lässt sich schwer bemessen. Seit zehn Jahren existiert das Wirtschaftsförderungsprojekt. 2000 Arbeitsplätze sind bis jetzt entstanden. Es sind hoch qualifizierte Jobs in Forschung und Wissenschaft. Zudem haben sich heimische Unternehmen neben Instituten angesiedelt.