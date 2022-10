Der öffentliche Raum in Augsburg ist kein Angstraum

Plus Die öffentlichen Plätze in Augsburg sind trotz mancher Probleme keine gefährlichen Orte. Das gilt auch für den Kö, auch wenn der zentrale Knotenpunkt statistisch heraussticht.

So heftig und erschütternd die Szenen auf der Maxstraße im Sommer 2021 auch waren: Dass sich Derartiges in naher Zukunft noch einmal wiederholt, ist zwar nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich. Dem damaligen Sommer war ein quälend langer Lockdown vorausgegangen, die Clubs waren geschlossen, sodass sich das Nachtleben nahezu komplett im öffentlichen Raum abspielte, mit all seinen Auswüchsen - was nichts entschuldigt, aber zumindest zum Teil etwas erklärt. In diesem Jahr war die Situation auf den Straßen und Plätzen jedenfalls eher ruhig, was ein gutes Zeichen für die Sicherheitslage in Augsburg ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen