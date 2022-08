Für den 8. August in Augsburg braucht es neue Ideen

Plus In Augsburg tut sich beim Friedensfest viel zu wenig. Der Tag ist vielmehr ein Wirtschaftsförderungsprojekt für die Umlandgemeinden. Das ist bitter.

Immer mehr Menschen wenden sich von den Kirchen ab. Sie mögen zwar weiterhin gläubig sein, treten aber aus den Kirchen aus. Das ist in Augsburg nicht anders. Und dies in einer Stadt, die bundesweit einen einmaligen Feiertag hat. Das Hohe Friedensfest ist religiös geprägt, auch wenn das Thema Frieden übergeordnet ist.