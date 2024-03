Gastronomie entscheidet über Zukunft der Augsburger Kahnfahrt

Plus Stadt Augsburg und Regio Tourismus möchten der Kahnfahrt in Augsburg neuen Schwung verleihen. Bootsfahrten allein sind dafür zu wenig.

Die Kahnfahrt in Augsburg ist eine Ausflugsstätte, die bei vielen Menschen große Emotionen hervorruft. Der Abriss des Schwarzbaus, der noch läuft, ist jedenfalls nicht geräuschlos verhallt. Dennoch bleibt festzuhalten: Die Stadt konnte gar nicht anders entscheiden, als diese Bruchbude aufgrund ihrer gravierenden Sicherheitsmängel abzureißen. Ein ewiges Nachtrauern ist fehl am Platze.

Dennoch hat sich die Stadt Augsburg selbst gewaltig unter Druck gesetzt. Erwartet wird eine zukunftsweisende Lösung, die diesem historischen Ort eine Überlebenschance sichert. Die Regio Augsburg Tourismus sitzt als Partner mit im Boot. Inwieweit das neue Konzept aufgeht, muss sich weisen. Die Voraussetzungen für den Saisonstart sind bei Weitem nicht so erfreulich, wie man sich dies wünschen würde. Wegen der Sicherheitslage bleibt es vorerst bei lediglich 60 Gästen, die das Areal betreten dürfen. Für den Betrieb einer funktionierenden Gastronomie ist diese Zahl ein großes Hindernis.