Im Augsburger Nahverkehr ist eine Perspektive nötig

Plus Die Taktausdünnung sollte eine zeitlich begrenzte Angelegenheit bleiben. Denn spätestens mit der nächsten Preiserhöhung wird sie kaum noch vermittelbar sein.

Die Taktausdünnung im Busverkehr der Stadtwerke bedeutet nicht den Untergang des Nahverkehrs in Augsburg, aber sie macht ihn unattraktiver. Ein großer Teil der Fahrgäste hat die Innenstadt als Ziel und muss dafür nicht zwingend vom Bus auf die Straßenbahn oder von Bus auf den Bus umsteigen, aber in manchen Stadtteilen sind solche Reiseketten unvermeidbar, wenn man in die Innenstadt will, weil der Bus als Zubringer zur Straßenbahn nötig ist.

