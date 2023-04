Der Kahnfahrt-Pächter überspannt den Bogen

Also erstens Herr B. kommen regelmäßig auch andere Wirte in den Genuss ausführlichster Berichterstattung man denke nur an die Schwarze Kiste etc. Zweitens kann man diesen Kommentar nun nicht unbedingt als Werbung betrachten. Drittens glaube ich eigentlich nicht, dass die Kahnfahrt extra Werbung braucht - aber das ist nur eine Vermutung meinerseits und viertens verstehe ich nicht, was Herr Balogh so verkehrt gemacht haben soll, dass Herr Hörmann ihn derart mit Kritik überziehen muss. Ist er persönlich enttäuscht, weil er gerne hingegangen wäre und die überraschende Öffnung verpasst hat? Hätte Herr Balogh Herrn Hörmann persönlich einladen sollen?



Kann man doch nachvollziehen, dass es den Wirt umtreibt, dem gutes Geschäft entgeht, der aber nicht weiß, wie er die Auflagen umsetzen soll, sich dann aber denkt, probieren wir es doch in kleinem Rahmen mal aus.



Also ich halte die Kritik an dem Probelauf für komplett überzogen.



Dass sich jetzt all die drauf stürzen, die aus welchem Grund auch immer schon seit Bekanntwerden der Probleme auf dem Pächter rumhacken, ist erwartbar.



Ein Testlauf sei kein guter Stil, weil er zuvor gesagt habe, dass er mit den Auflagen nicht einverstanden sei und deshalb nicht öffnen werde?

