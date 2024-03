Langzeitarbeitslose brauchen Hilfe zur Selbsthilfe

Plus Wer in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht ist, schafft es meist nicht aus eigener Kraft heraus. Da ist es gut, dass es Unterstützung gibt - auch wenn das kostet.

Es ist ein großer Aufwand, den die Jobcenter Augsburg Stadt und Land betreiben, um Langzeitarbeitslose zurück in den Berufsalltag zu bringen. Es dauert teils Jahre, kostet Geld und persönlichen Einsatz der Betreuer - und nicht jeder, dem eine Förderung zuteilwird, schafft am Ende den Sprung zurück in den Job. Dann waren Mühe und Kosten umsonst.

Rund 3550 Menschen sind in Augsburg und der Region arbeitslos. Foto: picture alliance / dpa

Ob sich der Aufwand dennoch lohnt? Ja, denn es darf nicht nur um wirtschaftliche Aspekte gehen. Programme wie das Teilhabechancengesetz dienen mehr als nur der Rückkehr in die Arbeit und der Unabhängigkeit der Betroffenen von staatlichen Leistungen. Für viele Langzeitarbeitslose bedeutet die Rückkehr in einen geregelten Arbeitsalltag auch die Rückkehr in ein normales Leben. Ein Leben ohne Außenseiterrolle, dafür mit sozialer Anerkennung. Ein Leben, in dem sie einer sinnvollen Aufgabe nachgehen und wertgeschätzt werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

