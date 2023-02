Lufttaxi-Projekt in Augsburg klingt nicht nach einer Luftnummer

Plus Augsburg soll Entwicklungsstandort für ein hochmodernes Fluggerät werden. Investoren unterstreichen ihre Ernsthaftigkeit. Deshalb setzt die Stadt auf die Firma Autoflight.

Wenn es um neue Ideen am Flughafen Augsburg geht, die realisiert werden sollen, liegt sehr schnell der Vergleich zu hochfliegenden Plänen nahe. Scheitert eine Idee oder gar ein bereits gestartetes Projekt, kommt der Gedanke auf, es handelt sich um einen freien Fall oder einen Absturz. Aktuell wird über ein Lufttaxi gesprochen, das in Augsburg entwickelt werden soll. Mit tatkräftiger Unterstützung aus China. Aus Asien kam der erste Schub.