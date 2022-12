Maxstraße: Das Nutzungskonzept entscheidet über den Erfolg

Plus Die Erweiterung der autofreien Maximilianstraße kommendes Jahr ist einen Versuch wert. Nur dichtzumachen, wird aber nicht reichen.

Eine Einschätzung, wie gut der Verkehrsversuch in der Maximilianstraße kommendes Jahr klappen wird, fällt noch schwer: Es wird erheblich darauf ankommen, wie die freigewordenen Parkplätze für Passanten und Passantinnen genutzt werden. Ein paar Bäume und Bänke reichen nicht, aber noch liegt ja kein detailliertes Konzept der Stadt zu dieser Frage vor.