Steigende Mieten in Augsburg haben Sprengkraft

Plus Die durch die Decke gegangenen Kaufpreise haben Eigentumserwerb für viele unmöglich gemacht. Der Anstieg von Mieten ist aber existenziell.

Die Entwicklungen auf dem Mietmarkt in Augsburg geben Anlass zur Sorge. Das Mietniveau bei Neuvermietungen mit über elf Euro wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen und allenfalls für nagelneue Wohnungen infrage gekommen. Jetzt scheint man bei Neuvermietungen auch für Bestandswohnungen in dieser Größenordnung angekommen zu sein.

Erhöhungen beim Mietniveau sind in sozialer Hinsicht besorgniserregender als beim Kaufpreisniveau, das in den vergangenen Jahren durch die Decke ging und sich zuletzt leicht abschwächte. Denn ob man kaufen kann oder nicht, ist keine existenzielle Frage – ob man die Miete zahlen kann, aber schon, denn ein Dach über dem Kopf braucht schließlich jedermann.