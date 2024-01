Zuwanderung in Augsburg: Keine Wende, aber eine Zahl mit Symbolkraft

Plus Augsburg wird in den kommenden Jahren weiter wachsen. Allein die künftige Einwohnerzahl bringt Herausforderungen mit sich, genauso wie die Zusammensetzung der Bevölkerung.

Das Bevölkerungswachstum in Augsburg wird in den kommenden Jahren nicht ohne Folgen bleiben. Grundsätzlich ist es positiv, wenn eine Stadt nicht zu den schrumpfenden Regionen zählt, doch die mit dem Wachstum einhergehenden Herausforderungen und teils auch Zumutungen sind offensichtlich. Denn die Konkurrenz um Ressourcen, von Wohnungen über Parkplätze bis hin zu Kita-Plätzen, steigt. Augsburg wird auch städtebaulich in den kommenden Jahren wachsen und sein Gesicht verändern - die Stadt wird dichter werden und sich vergrößern. All das wird das Lebensgefühl ändern. Augsburg galt lange als auf sich selbst bezogen (und war es auch), nun wird es tatsächlich Großstadt mit den Vor- und Nachteilen.

Die Hälfte der Augsburgerinnen und Augsburger hat ausländische Wurzeln

Ebenso entscheidend wie der Blick auf die reinen Zahlen ist die Frage, wer da kommt. Das Augsburger Wachstum speist sich wie in vielen anderen Städten durch Zuwanderung aus dem Ausland, weil Städte meist der erste Anlaufpunkt für zugewanderte Fachkräfte genauso wie für Flüchtlinge sind. Das wird die Stadt weiterhin vor große Herausforderungen bei der Integration stellen. Die 50-Prozent-Marke bei Menschen mit Migrationshintergrund oder Ausländern wurde in diesem Jahr fast erreicht (genau genommen sind es 49,92 Prozent). Das markiert keinen Wendepunkt, schon weil ein Teil der Nachkommen dieser Generation irgendwann aus dieser Definition herausfallen wird und Integration über die Generationen ein sich verstärkender Prozess ist, aber die 50-Prozent-Marke hat Symbolkraft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen