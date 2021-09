Beim "Walk off Fame" auf der Spur der blinden Flecken

Plus Ein Audiorundgang von Bluespots Productions und weiteren Akteuren wirft Schlaglichter auf weniger bekannte historische Ereignisse und Figuren.

Es ist alles so selbstverständlich. Touristen strömen mit anerkennendem Nicken in die Fuggerei, die älteste Sozialsiedlung der Welt, der Neuwagen glänzt mit angemessenem Preisschild im Showroom, und das beste Frühstück gibt es immer noch im „3 Mohren“, auch wenn es jetzt halt einen anderen Namen trägt.