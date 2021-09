Ein Schatz an seltenen und kostbaren Manuskripten

Plus Die Staats- und Stadtbibliothek verfügt über Ausnahmestücke der frühen Druckerkunst. Manche Exemplare findet man nur hier in Augsburg. Vom Schicksal sehr alter Bücher.

Bücher haben ihr Schicksal. Und je älter sie werden, desto ungewisser ist ihre Zukunft. „Sole Survivors“ – einzige Überlebende heißt die neue Ausstellung der Staats- und Stadtbibliothek (Schaezlerstraße 25). Sie stöbert wieder einmal in ihrer Schatzkammer und holt, zum Teil erstmals, ganz frühe Wiegendrucke, Inkunabeln genannt, aus dem Bestand hervor, die weltweit äußerst rar, zuweilen auch einzigartig sind.