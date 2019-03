Chic statt schrullig: So präsentiert sich die neue Kantine

Plus Wie präsentiert sich der Kult-Klub nach dem Umzug in die Stadtmitte? Betrachtungen im neuen Zuhause der Kantine.

Ein paar Details deuten darauf hin, dass noch nicht alles ganz fertig ist. Das W auf der blauen Tür zum Frauen- etwa ist wie das M auf der roten zum Männerklo ist noch mit Klebeband geschrieben. Aber auf einigen Kabinenwänden dahinter prangen freilich schon die ersten Graffiti, während ein Typ gerade meckert, dass die durch Punktstrahler an der Decke beleuchteten Edelstahl-Pissoirs doch den Eindruck größerer Streuung vermitteln. Die alte Regel, dass man den wahren Charakter eines Ladens an seinen Toiletten erkennt, gilt zwar klassisch für Restaurants – aber auf hier übertragen bedeutete das auf jeden Fall: Dunkelgrauer Stein und Edelstahl und konzentriertes Licht und sonst kein Schnickschnack – es herrscht urbaner Chic in der neu eröffneten Kantine.

In der neuen Kantine herrscht urbaner Chic

Es ist der Abend des ersten Konzerts am neu eröffneten Standort direkt am Königsplatz. Mit Lance Butters tritt eine Szeneheld des Deutsch-Rap auf, der sich vor allem einen Namen dadurch gemacht hat, dass er nicht einfach nur andere Rapper disst, sondern gleich die ganze zu Hitparadentauglichkeit gelangte Branche – und darüber selbst mit seinen beiden regulären Alben kurz in den Top Ten gelandet ist. Wieder mal ein Baden-Württemberger mit Maske, aber nicht wie der nette Cro mit niedlichem Panda-Gesicht, sondern eher mit einer fiesen Version der Iron-Man-Maske, unter der er dann auch ziemlich düster und wuchtig über sehr persönlich Ängste und die Flucht ins Kiffen reimt.

Gut 300 Rap-Fans sind gekommen. Sie reihten sich ab 19 Uhr bereits in die Schlange ums Eck in die Hermanstraße ein, mussten vorbei an einer hier, in der Stadtmitte, deutlich präsenter wirkenden Security, bevor sie die 40 Stufen hinabschlendern konnten, um ihren Lance zu feiern. Dieser trat erst eineinhalb Stunden später ohne Vorprogramm und dann auch für nur knapp 80 Minuten auf die Bühne. Und mit den 300 Besuchern ist diese neue Kantine dann auch schon ganz gut gefüllt und ganz schön erhitzt – wenn auch nicht ganz so überhitzt wie eine Woche zuvor zur Disco-Eröffnung.

Jetzt aber: Urbaner Chic also? Vom schrullig handgemachten Charme der Kantine im Kulturpark ist jedenfalls nichts mehr übrig. Aber das passt ja auch durchaus zum neuen, städtischen Kellerstandort – und beginnt schon im minimalistischen Treppenabgang, der lediglich durch eine Handvoll bunt kreisender Lichter verziert und sonst der blanke, dunkelgraue Beton ist. Unten durch die Tür tritt man dann gleich in zwei Szenarien, die den Adjektiven urban und chic ein weiteres hinzufügen: geschmackvoll. Denn gleich frontal ist auf blau eine „Hall of Fame“ mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen von bisherigen Konzerthöhepunkten an die Wand drapiert, darunter passend sechs hippe weiß-blaue Plastik-Sitzschalen. Und während es rechtsum zu den Toiletten geht, ist linksum der Bereich vor der Garderobe mit einer Stehlampe und einem Sofa samt Gold gerahmtem Bild darüber eine stimmige Wohnzimmerandeutung.

Nur die Krake erinnert noch an alte Zeiten

Solcher Minimalismus prägt dann auch den Hauptraum, in dem man damit praktisch eh schon steht: dunkelgrauer Beton eben, etwa fünf Meter Deckenhöhe, die Lüftungsrohre offen laufend, die beiden Bars in den hinteren Ecken, dazwischen zuerst durch eine und dann durch zwei weitere Stufen erhöht eine Art Zuschauerpodest als Gegenüber zur Bühne, wieder mit zwei Sofas in den Nischen. Die Bühne selbst wirkt um ein Drittel kleiner als die alte und erhebt sich unabgetrennt nur gut um einen halben Meter vom Party- und Tanzbereich, der nun nicht mehr länglich wie in der Kantine zuvor, sondern eher quadratisch ist. Hübsche Details sind die runden wie Designerstücke wirkenden Lichtelemente an der Decke, in die passend zu den Eisberg-artigen Erhebungen in der Hinterwand kleine geometrische Körper eingelassen sind. Und: Das war’s!

An diesem Abend kommen von vorne, Lance Butters und seinen DJ in Szene setzend ohnehin nur noch Stroboskop, Nebel und Farblicht hinzu. Um den Sound muss man sich, wie immer bei den Kantine-Machern, sowieso nicht sorgen. Für genügend Druck und Abstimmung wussten die immer zu sorgen.

Es ist also ganz und gar kein Flammensaal, kein Schwimmbad mehr – nur noch der über der linken Bar mit seinen roten Augen leuchtende Krake erinnert an den Kulturpark. Es ist vielmehr ein cooler Kellerklub, über dessen Eingang nun das Schild „Kantine“ prangt. Und für diesen ersten Konzert-Abend ist das durchaus stimmig, Stimmung gut, Party konzentriert vor der Bühne, Sicht vom Podest dahinter gut, nur von seitlich der Bühne nicht mehr so.

Für Rollstuhlfahrer bleiben in der neuen Kantine nur zupackende Helfer

Wie das aber demnächst etwa bei einem intimeren Abend mit Alin Coen wirken wird? Ob Lesungen wie zuletzt die von Benjamin von Stuckrad-Barre noch hierher passen? Und vor allem auch: Wie Bands in größerer Besetzung auf der Bühne klarkommen? Ob exklusive Klub-Konzert-Höhepunkte wie Bilderbuch oder Beatsteaks hier bei noch weniger Platz stattfinden können? Und ob der Keller bei Vollauslastung nicht ohnehin zur Sauna wird? Das sind alles Bewährungsfragen für diese neue, chice, urbane Kantine. Schön wär’s schon, wenn das alles gelänge, denn so schön waren auch diese Teile des Augsburger Kulturlebens in den vergangenen Jahren mit diesem Namen verknüpft.

Was freilich unbequem bleiben wird: Die Raucher müssen hoch und raus in den öffentlichen Raum. Und für Rollstuhlfahrer bleiben nur tatkräftige Helfer die 40 Stufen hinab.