14:03 Uhr

Die Augsburger Philharmoniker huldigen der Operette

Plus Der leichten Muse gilt die geballte Zuneigung des Staatstheaters Augsburg und der Sendung „Operetten-Boulevard“ des Bayerischen Rundfunks.

Von Manfred Engelhardt

Sie ist das Bühnen-Genre, das am häufigsten totgesagt wird – die Operette. Doch im gleichen Maß gibt es unermüdliche Frontbewegungen, die sich dem Untergang von Offenbach, Lehár & Co. entgegenstellen. Dazu gehören nicht nur die Künstler, sondern auch mediale Unterstützer, voran BR-Klassik und sein Format Operetten-Boulevard. Es hat sich mit dem Staatstheater Augsburg zusammengetan, um der Operette am Rosenmontag mit Musik und Preisverleihung zu huldigen; auch im Boot war das Opernmagazin Orpheus. „Die wilden 20er“ hieß die Revue, mit der die Solisten Olena Sloia und Roman Poboinyi, der Theaterchor und die Philharmoniker unter Ivan Demidov das kaum verkleidete Faschingspublikum im Martinipark erfreuten.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Es gab einen Jubilar zu feiern, dem der erste Teil gewidmet war, Franz Lehár, der vor 150 Jahren zur Welt kam. Franziska Stürz vom Operetten-Boulevard, die das Publikum für die gestern ausgestrahlte Radioübertragung erfolgreich gebrieft hatte („bitte kurze, knackige Jubelstürme“), führte mit Stefan Frey durch die Show. Mit von der Partie – quasi als menschgewordener roter Faden des Lehár-Flairs: Sebastian Baumgart, der als Graf Danilo aus der „Lustigen Witwe“ immer wieder mit Frauencharme-Sprüchen als moderner Heesters-Klon über die Bühne zog. Nicht allzu oft hört man „Wiener Frauen“. Doch Ivan Demidov und sein Orchester modellierten den schlicht genialen Farb- und Bewegungszauber seiner Musik, der Walzer und stolzen Marsch ineinandergleiten lässt. Die Ouvertüre sowie die illustrative „Chinesische Ballettsuite“ aus „Land des Lächelns“ standen beispielhaft für weitere Lehár-Bonbons, etwa die Polonaise der „Lustigen Witwe“ mit dem geschliffen artikulierenden Theaterchor, die Arien und Chöre aus „Graf von Luxemburg“ und „Paganini“. Camille Schnoor vom Münchner Gärtnerplatz - eine Augen- und Ohrenweide Natürlich durften die bekannten Evergreens nicht fehlen, in denen sich die wunderbar stimmstarke Sopranistin Olena Sloia und ihr toller tenoraler Partner Roman Poboinyi hervortaten: „Ich bin eine anständige Frau“, „Dein ist mein ganzes Herz“. Das Kultstück „Vilja o Vilja“ aus der „Lustigen Witwe“ war Camille Schnoor vom Münchner Gärtnerplatz vorbehalten – eine Augen- und Ohrenweide. Ein weiterer österreichisch-ungarischer Grande durfte nicht fehlen: Emmerich Kálmán. Voran Juwelen aus der „Gräfin Mariza“ (etwa „Hab ich mich einmal toll verliebt“ mit Poboinyi), aber auch aus dem weniger bekannten poetischen Nixenmärchen „Die Bajadere“ waren die melodischen Schmeicheleien und Zigeunerprimas-Temperamentsausbrüche. Kálmán konnte aber auch anders: In der „Herzogin von Chicago“ stimmt er lässig auf amerikanischen Tanz-Swing ein: „Charleston, Charleston tanzt man heute“ oder „Ein kleiner Slowfox mit Mary“ (arrangiert von Frank Lippe) mit Chor und Solisten. Eine absolute Rarität wurde auch gegeben Nach der Pause nahm der Abend Fahrt auf in eine andere traditionsreiche Richtung – nach Frankreich, wo der Esprit von Jacques Offenbach herrschte. Die Ouvertüre „Pariser Leben“ beginnt typisch verschmitzt, dann schalten sich die Gänge höher, mündend in freche Eskalationen und Repetitionen. Olena Sloia war gefragt in den kapriziösen Damenrollen: „Je suis la petite vielleuse“ („Madame Favart“), „Je suis nerveuse“ („Reise zum Mond“) gestaltete sie mit gesanglichem Flitter. Eine absolute Rarität war die Ouvertüre zu „Mam’zell Nitouche“ von Hervé (1825–1892), ein raffiniert gebautes Stück musikalisch-poetischer Koketterie. Damit wären wir beim Preis („Frosch“) von BR-Klassik. Diese Operette sowie „Yes“, ebenfalls von Hervé, wurde als Tournee-Projekt der Stiftung „Palazzetto Bru Zane“ produziert und mit dem „Frosch 2019“ ausgezeichnet. Ein weiterer Kämpfer für „schubladenlose“ Pflege der Operette bekam vom Opernmagazin die „Orpheus-Nadel“: Josef Ernst Köpplinger, Intendant am Gärtnerplatz. Köpplinger: „Ich bin stolz und gern wieder nach Augsburg gekommen, wo ich als 26-Jähriger Graf von Luxemburg inszenieren durfte“ – für ihn eine Initialzündung. Starker Applaus des Publikums im Martinipark. Mehr zu den Augsburger Philharmonikern finden Sie hier: Russische Seele im Sinfoniekonzert

Immer der Jüngste – der Dirigent Ivan Demidov

Staatstheater: Augsburger Publikum begeistert von "Der Konsul"

Themen folgen