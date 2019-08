Ein Venedig auf Bildern, das dem Untergang trotzt

Plus Die Galerie im Höhmannhaus zeigt Arbeiten des Finnen Jaakko Heikkilä, der mit der Kamera Venedigs alte Paläste und ihre Bewohner porträtiert hat.

Venedigreisende kennen die Patina-Paläste, an denen das Wasser nagt und der Putz bröckelt. Wer wohnt hier? Welche Aristokratie wartet hier in welchem Ambiente auf den Untergang? Leerstand unter Stuckdecken? Oder sind die alten Paläste mit ihren hohen Räumen heute bloß pittoreske Hüllen für das schnelle Airbnb-Vermietungsgeschäft? Der finnische Fotokünstler Jaakko Heikkilä hat sich den privaten verfallenden Palästen mit der Kamera genähert. Nicht von außen, sondern von innen hat er die Häuser und ihre Bewohnern erkundet. „Rooms hidden by the water“ – Räume, versteckt durch das Wasser heißt seine Bilderserie, die in der Neuen Galerie im Höhmannhaus zu sehen ist.

Die Fotos sind großformatig wie das, was sie zeigen. Auf einem Bild von 2009 sehen wir einen kleinen Mann, über dem ein riesiger Kronleuchter hängt. Baron Alberto Franchetti wirkt aus dieser Perspektive verloren in diesem hohen, weiten Raum – selbst der Anzug scheint dem Mann eine Nummer zu groß. Heikkilä fotografierte auch die Kinder des Barons, Raimondo und Laura. Sie sitzen auf dem Sofa, über ihnen wölbt sich die Last des gewaltigen Erbes in Gestalt eines Ölgemäldes, das einen Vorfahr mit Fernglas im Jagdsafarilook zeigt.

Eine stille Melancholie waltet auf den Interieurs

Heikkilä ist kein Voyeur, dem es darum geht, Schaulust zu befriedigen und Reichtum zu demaskieren. Es ist eine stille Melancholie, die in diesen Interieurs waltet, die manchmal von schweren Stoffen, Teppichen, Gemälden und Möbeln überladen scheinen, dann wieder so weitläufig und unbewohnbar wirken, wie es Räume sind, die nicht mehr bewohnt werden, aber auch noch nicht aufgegeben worden sind.

Gesichter von Skulpturen hat der Finne Jaakko Heikkilä in Venedig fotografiert und sie seinen Porträts von Bewohnern alter Paläste gegenübergestellt. Bild: Ulrich Wagner

Marino Zorzi in seinem Palast: Auf diesem Großformat muss man erst einmal zwischen Wandbespannungen, Vorhängen, Stühlen, Stoffen und Farben suchen, bis man ihn findet, Herrn Zorzi, wie im grauen Sakko auf einem Bett sitzt, das so hoch ist, dass die Füße in der Luft baumeln. Das Gegenbild zu diesem Brokatvolumen ist ein Bild aus dem Schlafzimmer von Giulio Manieri Elian und Paolo de Benedictis: Ein kahler Raum, ein bescheidenes Bett, das aus dem Möbelhaus um die Ecke stammen könnte, eine schnörkellose Nachttischlampe. Aber: Wer hier auf dem Bett liegt und nach oben schaut, blickt auf ein prachtvolles Deckengemälde.

Hier zieht jemand aus oder hat den Trakt verlassen

Was wir im Palazzo von Lucia Tito sehen, ist auf einem Foto eine Mischung aus Provisorium und Verlassenheit. Die Wand- und Deckenfarben sind fleckig, Stuck blättert ab, Gemälde stehen herum – hier zieht jemand aus oder hat diesen Trakt aufgegeben. Aber schon das nächste Foto aus eben diesem Palast ist so ganz anders: Kein Mensch zu sehen, aber eine mit Möbeln und Kunst angefüllte Schatzkammer, in der sogar auf dem edlen Esstisch eine Skulptur steht.

Bei seinen Streifzügen durch Venedig hat der finnische Fotograf nicht nur Paläste, ihre versteckten Gärten und die diskreten Besitzer porträtiert. Unter den 19 Aufnahmen, die im Höhmannhaus gezeigt werden, finden sich auch Bilder von Wasserspiegelungen oder dem im Regen überfluteten Markusplatz. Antlitze von Personen in Nahaufnahme stellt Heikkilä den Gesichtern von Skulpturen gegenüber.

Eine Studie zur Vergänglichkeit

Die in der Galerie gezeigten Fotografien sind nur eine kleine Auswahl aus der umfangreichen Bildserie des Venedig-Projektes, das auch als eine Studie zu Vergänglichkeit und dem Leben in und mit den Relikten einer eben noch nicht untergegangenen Epoche ist.

Das Morbide geht auf diesen Fotografien eine Verbindung ein mit dem Widerständigen. All das zeigt sich in dem Gesichtsausdruck von Anna Barnabo, die Heikkilä im Palazzo Malipiero fotografiert hat. Wieder so ein unheimlich hoher und weitläufiger Raum, in dem Kronleuchter schweben über tiefen Teppichen. In Anna Barnabos Blick scheint Zweifel zu liegen, aber auch ein spöttisches „Na und!“.

Laufzeit bis 29. September 2019 in der Neuen Galerie im Höhmannhaus, Maximilianstraße 48. Geöffnet von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.