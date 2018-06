Ein Wahnsinn, diese Gruberin

vor 59 Min.

Bayerisch, laut und derb: Monika Gruber verteilt treffsicher kräftige Hiebe und wird immer besser

Von Claudius Wiedemann

Monika Gruber musste keinem der Zuschauer in der ausverkauften Neusäßer Stadthalle vorgestellt werden. Zum wiederholten Mal stand sie dort mit ihrem Programm „Wahnsinn“ auf der Bühne und erklärte dem begeisterten Publikum eben diesen Wahnsinn unseres Alltags, der sich von Tag zu Tag steigere. Von der ersten bis zur letzten Minute bot sie Stand-up-Comedy in Perfektion.

„Wir mussten noch direkt miteinander reden“

Alles könnte so schön sein, so suggeriert zumindest ein paar Takte lang die Bayernhymne, die zu Beginn der Show volltönig erklingt. Doch schon da gerät alles aus den Fugen. Rasch sind Gemütlichkeit und andächtige Haltung dieser Melodie verflogen, denn jetzt hat sich die Hymne in eine schrille Punkversion gewandelt. Und in diesem Ton präsentiert die Gruberin, wie sie sich selbst immer wieder gerne nennt, nun in voller Lautstärke ihre Version des Bayernkuriers oder des „Berichts aus Berlin“ und der Welt. Laut war sie von Kindheit an, da man zu ihrer Zeit noch keine Handys hatte. „Wir mussten noch direkt miteinander reden. Von Hof zu Hof.“ Aber das war nicht das Schlechteste, wie ohnehin, wenn es nach Monika Gruber geht, früher doch wohl alles besser war. Außerdem dürfe man eh nicht zu leise sein, weil sonst nur die Idioten den Ton angeben würden.

An diesem Abend gab ganz unmissverständlich Monika Gruber den Ton an. Weshalb eine bezahlte Hundesteuer noch nicht berechtigt, die Hinterlassenschaft des Köters überall liegen zu lassen, kann Gruber, wie so oft, in einen plakativen Vergleich packen. „Ich bezahl’ ja auch Kirchensteuer. Aber deswegen scheiß’ ich ja auch ned in die Kirch’.“ Ja, derb kann sie, und derb mag sie. Manchmal wird es dann auch ein wenig platt, aber das stört weder Publikum noch Kabarettistin. „Mein Programm heißt ja schließlich auch Wahnsinn und nicht Aphorismen zum defizitären Zustand des Weltgeschehens.“

Rundumschlag gegen Veganerinnen, Tatoowut und Erdogan

Die Zuschauer lieben Monika Gruber gerade wegen ihres losen Mundwerks. Zwei Stunden verteilt sie treffsicher kräftige Hiebe im Rundumschlag gegen Veganerinnen, Handysucht, Tattoowahn, Erdogan wählende Deutschtürken, Kinderpsychologen mit Doppelnamen, Thermomix und vor allem grüne Politiker. Dass da auch mal ein Schlag leicht unter der Gürtellinie landet, ist klar, passt aber zu dieser Schnellrednerin mit stark bayerischem Tonfall. Dabei scheint sie nicht ein einziges Mal nachzudenken, welche Pointe als Nächstes ansteht.

Unübersehbar hat Monika Gruber nach wie vor selbst große Lust auf ihr Programm, über die Jahre wurde sie beständig besser. Und das ist der eigentliche Wahnsinn.

