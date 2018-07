vor 51 Min.

Ein ganzes Evangelium nachgespielt Feuilleton regional

Drehbuch setzt Ereignisse des ersten Jahrhunderts in Szene

Von Gerlinde Knoller

Das Drehbuch stammt aus dem ersten Jahrhundert. Dass das Markusevangelium bis heute nicht an Aussagekraft verloren hat, bewies ein Theaterprojekt der Landeskirchlichen Gemeinschaft Augsburg in Zusammenarbeit mit der Studentenmission in Deutschland (SMD). An zwei Abenden führte ein Ensemble von 15 Männern und Frauen das gesamte Evangelium von Markus als Theaterstück auf.

Innerhalb von sechs Wochen hatten die Akteure den biblischen Text auswendig gelernt und an einem Probenwochenende unter der Regie von Magdalena Bottesch szenisch umgesetzt. „Ziel dieses Projektes war“, so die Regisseurin, „das Evangelium zu den Menschen zu bringen und zu zeigen, dass seine Botschaft mit uns zu tun hat.“ Das wurde allein schon äußerlich sichtbar: Es gab keine Bühne.

Die Zuschauer saßen in einem Rund um einen kleinen, offen gelassenen Kreis in der Mitte. Zwischen den Reihen, sternförmig, wurden Wege gelassen, durch die die Schauspieler mitten ins Geschehen hinein und auch wieder heraustreten konnten.

So gab es eine ständige Bewegung. Die Schauspieler spielten in Alltagskleidung und es gab keine Requisiten. Auch wenn das Markusevangelium das kürzeste der vier Evangelien ist, so erschien es in diesen gut zwei Stunden Spielzeit doch voller Fülle. Schlag auf Schlag reihten die Schauspieler, immer auch in wechselnden Rollen, Episode an Episode. Bemerkenswert waren vor allem die vielen Heilungsszenen, oft in ähnlichem Muster dargestellt.

Da hören Menschen davon, dass Jesus Christus die Vollmacht hat, Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben, ja sogar Tote zu erwecken. Sie wenden sich in ihrer Not an ihn, Jesus (er bleibt in seiner Rolle), legt ihnen die Hände auf, heilt sie. Freude, Staunen, aber auch Fragen nach Jesu Vollmacht erfüllen die Umstehenden.

Eine besonders dichte Szene war jene, in der Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählte. Diejenigen, die ihn kniend umringen und zuhören, stellen plötzlich selbst die Samenkörner dar, von denen die einen auf trockenen Boden oder in die Dornen fallen, die anderen jedoch auf fruchtbare Erde, sodass sie wachsen und hundertfach Frucht bringen können. Charakteristisch an diesem Spiel war, dass es sich zwischen Ernsthaftigkeit – besonders dort, wo Jesus den Menschen predigt – und amüsanten Szenen bewegte.

Da wird dem geheilten Gelähmten zugerufen: „Hüpf mal!“ Oder: Bevor’s hinein geht ins Boot auf dem See Genezareth, meint einer vor Jesus lapidar: „Sie tut gut, die salzige Luft!“ In allgemeinem Gelächter geht die wunderbare Brotvermehrung auf, wo die Brot verteilenden Jünger kaum mehr mit dem Nachschlag hinterherkommen. Als Jesus einen Blinden heilt, der zunächst – durchaus getreu der Bibel – meint, dass die Menschen, die er nun sieht, „aussehen wie Bäume“, wirft einer der Jünger dazwischen: „Jesus, versuch’s noch mal!“

Konsequent ernsthaft aber blieb die Umsetzung der letzten Kapitel des Markusevangeliums mit Jesu Passion, seiner Kreuzigung und schließlich der Auferstehung. Das Publikum erlebte sich unmittelbar im Geschehen, litt mit Jesus mit und atmete mit den Frauen am Grab auf, denen der Engel Jesu Auferstehung verkündete. (AZ)

