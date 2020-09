vor 17 Min.

Für Dominik Feldmann steht fest: „The Doors sind besonders philosophisch“

Plus Der Historiker hat ein Buch über den Zusammenhang von Rockmusik und Philosophie geschrieben. Er klärt darin auch, warum das Zerschlagen von Instrumenten einen künstlerischen Anspruch hat.

Von Wolfgang Langner

Philosophie und Rock gehen laut Ihrem Buch „Rock Your Brain“ Hand in Hand. Da fällt mir Pete Townshend ein, der Gitarrist von The Who. Die Band zerschlug nach jedem Auftritt ihre Instrumente. Townshend sagte mal: Das habe für ihn einen künstlerischen und philosophischen Anspruch. Das müssen Sie mir erklären.

Dominik Feldmann: (lacht) Ja, es ist eine Form von Ästhetik, die damit ausgedrückt wird. Instrumente kaputt zu machen, ist der Gipfel der Zerstörung von normaler Musik. Dadurch durchbreche ich die ganz normale Ästhetik und schaffe etwas Neues, etwas Revolutionäres. Das könnte man im Sinne von Herbert Marcuse sehen, der sagt, Kunst ist grundsätzlich da, um ästhetisch etwas Neues zu schaffen. Dies ist ihr revolutionärer Kern, durch den sie gesellschaftliche Prozesse transformiert.

Glauben Sie, dass Pete Townshend das erst in späteren Jahren eingefallen ist, oder hat er das schon mit 25 oder 26 Jahren gewusst?

Feldmann: Es ging damals um die Schaffung von etwas Neuem. Etwas, das noch nie dagewesen ist. The Who waren die ersten, die so radikal vorgegangen sind. Dann kann man als Musiker natürlich später mit etwas Reflexion hineinterpretieren, was man sich dabei gedacht hat.

Deutet Rockmusik philosophisch: Dominik Feldmann. Bild: Wolfgang Langner

Wir beide stammen ja aus verschiedenen Generationen. Sie sind 35 Jahre alt, ich 64. Zu meiner frühen Jugend zählen auch Bands wie Hölderlin, Guru Guru, Faust, Wallenstein oder Ihre Kinder. Da steckt ja schon so viel Philosophie in den Namen. Also die ersten deutschen Rock-Philosophen?

Feldmann: Das sind Bands, die sich nach Literaten oder Philosophen benannt haben und wohl den Anspruch ausdrücken wollten, dass sie geistigen Input liefern können oder von den genannten Personen beeinflusst worden sind. In den 60-er und 70-er Jahren hatten die Rockmusiker aufgrund ihrer Wildheit und ihrer langen Haare keinen guten Ruf und wollten vielleicht deshalb einen intellektuellen Bezug schaffen. Aber ich kann auch eine neueres Beispiel geben: Zack de la Rocha, der Sänger von Rage Against The Machine, läuft gerne mit einem Franz Kafka-T-Shirt herum. Da sieht man einen ganz klaren Bezugspunkt. Grundsätzlich stellt sich immer die Frage: Was holt man aus den Texten heraus? Sind sie konkret beeinflusst oder sind es persönliche Erfahrungen der Band, die man zufällig mit einer philosophischen Theorie interpretieren kann? Da muss man unterscheiden: Ist es bewusst philosophisch oder interpretiere ich dies nur? Gerade im Bereich der Interpretation mit dem postmodernen Schlagwort vom Tod des Autors nach Roland Barthes oder Michel Foucault gibt es hier quasi unbegrenzte Möglichkeiten.

Welche Band ist dann besonders philosophisch?

Feldmann: Eieiei, das ist eine ganz schwierige Frage. Wenn ich mir die Frankfurter Schule oder die Postmoderne anschaue, dann träfe es auf Rage Against The Machine zu. Wenn ich allerdings Nietzsche mit dem dionysischem Rausch betrachte, lande ich eher bei den Doors.

Die alte Ästhetik durchbrechen und etwas Neues schaffen: The Who mit Pete Townshend (vorne links) bei einem Konzert im Jahr 1969. Bild: Erik Petersen, dpa

In Ihrem Buch nehmen Sie als Beispiel für den dionysischen Rausch auch Metallica.

Feldmann: Auf Metallica trifft dies auch zu, beispielsweise auf den Song „Whiplash“.

Byung-Chul Han, ein Philosoph aus Südkorea, hat sich einmal mit dem deutschen Schlager und Helene Fischer beschäftigt. Er kommt zu der Erkenntnis: Ihre Songs wirken Wunder wie Antidepressiva. Er schreibt ihr eine therapeutische Wirkung für das seelische Wohlbefinden zu. Ist das bei der Rockmusik ähnlich?

Feldmann: Ja. Ich höre Helene Fischer zwar nicht, allerdings sind ihre Songs für das, was sie in 3:30 Minuten erreichen sollen, genau auf den Punkt komponiert. Das soll gute Laune verbreiten und die Welt vergessen machen. Bei Schlagerpartys tanzen sich die Menschen auch in einen dionysischen Rausch.

Und das ist Philosophie?

Feldmann: Das ist etwas, das philosophisch gedeutet werden kann. In der Rockmusik ist es das Gleiche. Der Unterschied liegt in der Entstehung und der Message. Rockmusiker brauchen keine Songwriter und komponieren ihre Songs und Texte in der Regel selber. Außerdem spricht Rockmusik auch negative Seiten an oder befasst sich mit Politik und Gesellschaft. Bei Helene Fischer geht es nur um Unterhaltung und Liebe.

In Ihrem Buch gibt es auch ein Kapitel, wo sich Bands um Geld streiten. Was ist daran philosophisch? Das hat sich mir nicht erschlossen.

Feldmann: Der Streit um Geld ist der Aufhänger der Frage: Wie authentisch können Rockbands sein? Diese stehen normalerweise ja für Non-Establishment. Trotzdem steckt beispielsweise hinter Metallica eine riesige Marke und ihre Shirts werden sogar bei H&M verkauft. Das Kapitel nimmt Bezug auf Adornos Überlegungen zur Kulturindustrie. Er sagt, dass die Kunst, indem sie sich der Industrie unterwirft, zur bloßen Ware verkommt. Die Kunst verliert so ihre wesentliche Eigenschaft der ästhetisch-kritischen Potenziale. Die Rockmusik sieht sich immer frei vom Mainstream. Aber auch in ihr steckt viel Kommerzialisierung, wenn ich beispielsweise an spezielle Kreuzfahrten für Metal-Fans denke. Andererseits kann man sagen, die Rockmusik hat eigene Labels, eigene Tourveranstalter und eigene Merchandise-Firmen aufgebaut. Diese sind eigentlich relativ autonom und erlauben den Musikern mehr künstlerische Freiheiten als die Mainstream-Firmen. Bestes Beispiel sind Progressive-Bands wie Tool oder Dream Theater.

Dominik Feldmann , Jahrgang 1985, studierte in Geschichte, Literaturwissenschaft und Soziologie. Er leitet die Abteilung für Digitale Archivierung und Digitalisierung im Augsburger Stadtarchiv. „Rock Your Brain“ (204 S., 18,90 €) ist im Phantom Verlag erschienen.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen