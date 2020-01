In der Puppenkiste bleibt den Zuschauern der Mund offen

Plus Das neue Kabarett der Augsburger Puppenkiste spielt wieder seinen ganzen Zauberkasten aus. Doktor Frankenstein optimiert in seinem Labor die Kanzlerkandidaten.

„Liebe Buabele, Mädele und Diversele …“ Im Zeichen der immer genaueren, gesellschaftlich korrekten Differenzierung werden auch in der Augsburger Puppenkiste neue Töne angeschlagen. Ihr aktuelles Kabarett, das am Silvesterabend in der Spitalgasse Premiere hatte, ist in den goldenen Zwanzigern angekommen. Und so flattern kess die Charleston-Kleidchen im Tanz. Erlaubt sind alle möglichen Paarungen – sogar mit einem Neandertaler, den frau als den einzig echten Mann schmachtend besingt. Was sagt er? Bumm, bumm, balla, balla.

Die Zeichen stehen auf Optimierung der Persönlichkeit. Alle Parteien suchen Rat im Homunculus-Labor von Doktor Igor Frankenstein, dem immer noch quirligen Linken-Tausendsassa Gysi. Erfolgreiche Kanzlerkandidat*innen müssen her. AKK möchte durchschlagender, überzeugender werden, statt sich in ministerieller Selbstverteidigung zu üben. Der Söder will noch markiger auftreten und den Franken-Makel abstreifen mit ein bisschen Strauß. Der FDP-Lindner hätte gern zu seiner Schönheit noch politisches Profil – vielleicht auch Herz und Hirn. Aber der AfD-Höcke beweist, dass es auch ganz ohne geht. Der Grüne Hofreiter braucht im Umfragehoch keine Stärkung, jedoch fürs künftige Regieren einen Juniorpartner. Wenn nur der Juso-Kevin ein wenig wachsen könnte! Oder läuft es am Ende doch aufs gleiche koalitionäre Liebesspiel hinaus, das allerdings etwas zu drastisch-eindeutig ausfällt. Dem Schluss dieser umwerfenden politischen Nummer hätte man subtileren Witz gewünscht.

Was hat der Brexit mit dem Wolpertinger zu tun?

Na gut, es geht ja rasant Schlag auf Schlag weiter. Manches blitzt nur ganz kurz auf. Was hat der Brexit mit einem Wolpertinger zu tun? Warum knipst der Löwe so gern das Zebra („mein Essen, das poste ich auf Instagram“)? Warum beunruhigt den Eisbären auf seiner einsamen Eisscholle am allermeisten das eine weiße Haar im Pelz und nicht seine prekäre Lage? Man sollte in der Jugendszene zuhause sein, um solche Gags sofort zu erfassen.

Gewissermaßen barrierefreien Genuss für alle verspricht der Auftritt des Turners an den Ringen – ein ebenso graziles wie virtuoses Marionettenspiel zu sechs Händen. Die spaßige Puppe mit ihren elastischen Armen und Beinen steigert das Vergnügen noch. Glücksgefühle hinterlässt die stachelige Raupe, die sich herrlich poetisch auf einem Blatt in einen Schmetterling verwandelt – das gelingt nur mit einer Puppe mit zauberhaftem Innenleben! Mit einem Fundus von weit über 6000 Figuren schöpft die Puppenkiste aus dem Vollen. So ergeben auch die langschwänzigen, struppigen Darsteller aus dem Film „Monty Spinnerratz“ eine köstliche Rat-Pack-Combo mit dem jazzigen Sound der frühen 20er.

Das Kabarett der Puppenkiste lebt seit jeher aus dem Zauber einer Revue. Kreativ werden die verschiedenen Arten des Figurentheaters ausgespielt. Was da so leicht auf der Bühne erscheint, erfordert einigen Aufwand. So folgt der Chor der Erdmännchen als Klappmaulpuppen einer verrückten Choreografie. Welches Tier taucht wo in welchem Moment auf? Wann ist die Erwartung der Zuschauer zu erfüllen und wann mit einer überraschenden Aktion zu überrumpeln? Erotische Spannung knistert, wenn der Yeti und sein Bergkraxler als Bauchlappenpuppen die „zwei Spuren im Schnee“ besingen, die ihre Fahrt ins gemeinsame Glück besiegeln.

Ein Krimi mit Bonnie & Clyde ganz ohne Worte

Ganz ohne Worte funktioniert die Story vom Leben und Sterben des Gangsterpaars Bonnie & Clyde als Schattentheater. Als Scherenschnitte huschen sie über die Leinwand, stürmen die Bank, zücken die Pistolen und flüchten. Vertraute Kinobilder werden hier im Zuschauer wach und der ganze Film läuft innerlich geradezu automatisch ab und ergänzt all das, was in der reduzierten Erzählung des Schattentheaters nur angedeutet wird oder ganz fehlt. Die Fantasie kriegt reichlich Futter.

Fehlt nur noch der Kasperl als Augsburger Spottdrossel und Stichler vom Dienst. Den Verkehrsminister Andi Scheuer nimmt es diesmal besonders ran, weil er’s mit der Maut versemmelt hat und abenteuerlich gegen das Tempolimit argumentiert – als würde sich bei verdoppelter Geschwindigkeit die Zahl der Unfälle statistisch halbieren. Dann faselt der Minister auch noch von emissionsarmen e-Scootern. Was ist der Kasperl doch froh, energiesparend mit einer Puppenspieler-Stärke (PS) auszukommen!

Den Augsburgern streicht er natürlich die City-Zone aufs Butterbrot – Strossaba fahren, einfach hin und her, weil doch nix mehr kostet! Und wie wär’s, das eigene Selbstbewusstsein einmal nicht abhängig zu machen vom Erfolg des FCA?

