18:00 Uhr

Was macht das neue Album von John Garner aus? Sängerin Lisa Seifert im Interview

Plus Lisa Seifert, die Sängerin von John Garner, erklärt, warum an dem neuen Album „Heartbeat“ so viele Musiker und Musikerinnen mitgearbeitet haben und ob die Band politisch tätig ist.

Von Sebastian Kraus

Wenn sie so weitermachen, dann gibt es auf dem nächsten Album von John Garner mindestens ein Sinfonieorchester zu hören. Die Anfänge von Songwriter und Gitarrist Stefan Krause waren noch Solo, das erste Album dann im Trio in Dreistimmigkeit mit Lisa Seifert und Chris Sauer, dann stießen Nick Herrmann am Schlagzeug und Carlo Gruber am Bass dazu und machten mit E-Gitarrist Felix Bönigk aus Akustik-Folkern einen vollverstärkten Live Act. Bönigk hat dazu noch die Fähigkeit, Streicher- und Bläserarrangements zu schreiben, und so wuchs das am Freitag erscheinende Album „Heartbeat“ zu einer 16 Song starken Reise durch die populäre Musik.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

