vor 18 Min.

Kolumne: Lächelt doch mal ein bisschen mehr

Der Kabarettist Silvano Tuiach findet, dass die Lebens-Atmosphäre immer aggressiver geworden ist. Da langt es, nur mal kurz im Auto zu fahren.

Von Silvano Tuiach

Ein alter Freund, der seit 35 Jahren in Amerika wohnt und arbeitet, kommt alle paar Jahre in die alte Heimat Augsburg und tourt einen Monat lang durch sein Geburtsland Deutschland. Jetzt war er wieder mal da. Bevor er zurückflog, haben wir uns getroffen und über Gott und die Welt geredet. Er sagte mir, ihm falle in den letzten Jahren in Deutschland verstärkt auf, wie wenig hierzulande gelächelt werde, wie wenig freundlich man sei, ihm erscheine Deutschland als eine „freudlose Gesellschaft“. Er verstehe das nicht, Deutschland stehe doch, was Lebensqualität und Einkommen angehe, in den Rankings immer ganz oben.

In diesen Rankings kommt allerdings nicht vor, dass die Lebens-Atmosphäre in Deutschland immer aggressiver und unfreundlicher wird. Als Autofahrer erlebe ich das jeden Tag – zum Beispiel, wenn ich auf meine Vorfahrt verzichte (obschon die parkenden Autos auf „seiner“ Seite stehen) und mit Lichthupe signalisiere: „Ich warte, du mußt dich jetzt nicht irgendwo reindrücken, fahr weiter!“ In vielleicht einem von zwanzig Fällen gibt es ein Handzeichen des Dankes oder auch nur ein freundliches Gesicht als Antwort.

Ich glaube, die Mehrzahl ist unzufriedener denn je

Wenn ich vor meinem Haus stehe und freundlich vorübergehende Fremde grüße, kommt in den wenigsten Fällen etwas zurück. Wahrscheinlich halten die mich für „nett ganz bacha“, wie es auf Augsburgerisch heißt.

Vor einigen Tagen stoppte ich im Kolonnenverkehr und ließ eine Gruppe von circa zehn Personen, die die Straße überqueren wollten, auf die andere Seite. Keiner dieser zehn Menschen hielt es für angebracht, durch eine Geste oder ein freundliches Gesicht seinen Dank auszudrücken. Waren wir immer so oder hat sich da etwas zum Negativen hin verändert? Ich habe den Eindruck, die Mehrzahl der Menschen ist mit ihrem Leben unzufriedener denn je. Ich habe auch das Gefühl, dass viele Menschen (auch Familien) ihr Leben wie ein Bollwerk gegen eine feindliche Umwelt einrichten.

Der besagte Freund kommt beruflich in der ganzen Welt umher und sagte mir, dass in Ländern wie den Philippinen, Peru oder Burkina Faso, wo zum Teil bittere Armut herrscht, die Menschen mehr lächeln als in Deutschland. Das sollte uns allen zu denken geben.

