Konzert

21:00 Uhr

Das Friedberger Kammerorchester mit saftigem Klang

Plus Stefan Immler leitete erstmals ein größeres Projekt des Friedberger Kammerorchesters. Händels "Messiah" hat überzeugt.

Von Manfred Engelhardt

Neben Bachs Weihnachtsoratorium ist es Kult in der vorweihnachtlichen Zeit – Georg Friedrich Händels Oratorium „Messiah“. In englischer Originalsprache wurde es vom Friedberger Kammerorchester zur Aufführung gebracht. In Herrgottsruh erlebte man ein von Stefan Immler geleitetes Konzert. Es war das erste größere Projekt, seit er beim Orchester die Nachfolge von Gereon Trier übernommen hat. Die Fortführung, bei der Immler mit Vorstand (und Cellist) Johannes Sokup einen unbeirrbar tatkräftigen Partner zur Seite hatte, überzeugte.

