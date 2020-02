10:18 Uhr

Konzert der Strohmayr-Stiftung ist ein Heimspiel großartiger Musiker

Sarah Christian, Teresa Schwamm und viele weitere Musiker wurden von der Augsburger Stiftung unterstützt. Im Galakonzert überzeugten die ehemaligen Stipendiaten mit viel Klasse.

Von Ida König

Es gibt Ausnahmekünstler, deren Weg das Augsburger Konzertpublikum schon seit Jahren gespannt mitverfolgt – von den Anfängen als hochtalentierte Kinder über die Teilnahme an ersten Wettbewerben und den Beginn des Musikstudiums bis hin zur Profi-Karriere. Einige von ihnen kamen am Sonntag für das Galakonzert der Christa-und-Werner-Strohmayr-Stiftung zurück in ihre alte Heimat.

Musik für Streicher und Schlagwerk wechselt sich im Konzert ab

In einem kontrastreichen Programm wechselte sich Musik für Streicher mit Kompositionen für Schlagwerk ab. Den Beginn machte Florian Reß mit „Prim“, einem Solostück für Kleine Trommel von Áskell Másson, das neben technischer Präzision eine große dynamische Bandbreite bietet – im Lauten wie im Leisen. Ungewöhnliche Spieltechniken, pulsierende Rhythmen und intensive Energie gab es für das Publikum in „Okho“ von Iannis Xenakis zu erleben, gespielt vom Percussion-Trio Schlag3, das aus Florian Reß, Sebastian Hausl und Fabian Strauß besteht. Humor- und zugleich anspruchsvoll zudem „Bodix“, ein Werk für Bodypercussion mit Performance-Elementen von Alexej Gerassimez.

Das Percussiontrio Schlag3. Bild: Ida König

Ausgesprochen vielseitig präsentierten sich auch die Streicherinnen an diesem Abend – allesamt junge Frauen, die im Lauf ihrer Ausbildung durch die Strohmayr-Stiftung gefördert wurden. Nathalie Schmalhofer (Violine) und Franziska Strohmayr (Violine) hatten die Metamorphosen des zeitgenössischen Augsburger Komponisten Wilfried Hiller ausgewählt, die durch ihr schlichtes Thema und das innige Spiel der Geigerinnen einen Ruhepol des Konzertabends schufen.

Nathalie Schmalhofer (links) und Franziska Strohmayr spielten Metamorphosen von Wilfried Hiller. Bild: Ida König

Augsburger Künstlerinnen stellen ihr großes Können unter Beweis

Voller Leichtigkeit das Duo in G-Dur von W.A. Mozart für Violine und Viola – gespielt von den beiden vielfach ausgezeichneten Künstlerinnen Sarah Christian und Teresa Schwamm, die durch hohe Aufmerksamkeit für die jeweilige Duopartnerin sowie ihre Fähigkeit, scheinbar musikalische Kleinigkeiten zu etwas Außergewöhnlichem zu machen, ihr großes kammermusikalisches Können unter Beweis stellten.

Die Solowerke der beiden Musikerinnen bildeten zugleich den Höhe- und Schlusspunkt des Konzerts. Teresa Schwamm interpretierte genussvoll die selten gespielte Solosonate für Viola von Paul Hindemith von 1937. Sarah Christian – hervorragend am Klavier begleitet von Katharina Khodos – hatte sich für die wirkungsvolle Tzigane von Maurice Ravel entschieden, in der sie ihr musikalisches Temperament ebenso zelebrierte wie ihre technische Virtuosität.

