Die verschwundenen Orgeln von Augsburg

An der Ostwand der Augsburger Synagoge befand sich ursprünglich eine Orgel, wie dieses Postkarte zeigt. Aus Geldnot musste sie 1940 verkauft werden.

Plus An der Barockorgel in der Barfüßerkirche saß schon Mozart. Wie sie fielen auch andere besondere Instrumente dem Zeitgeist oder der Zerstörung zum Opfer.

Von Stephanie Knauer

Die Königin der Instrumente wird die Orgel genannt., wegen ihrer Größe, ihrer Ausstattung und ihrer Möglichkeiten. 2021 ist sie Instrument des Jahres. anlass für uns, in einer Serie Geschichten rund um die Orgel zu erzählen – über Organisten, besondere Instrumente und Musikstücke. Zum Abschluss geht es um die Orgeln, die einst in Augsburger Gotteshäusern erklangen.

