Preisträger-Konzert

vor 17 Min.

Der Saal in der ehemaligen Grottenau-Post ist wie geschaffen für Musik

Plus In der ehemaligen Grottenau-Post kann nun auch die Öffentlichkeit den Konzerten des Leopold-Mozart-Zentrums lauschen. Wie es dort klingt, führten zwei junge Cellisten vor.

Von Gerlinde Knoller

Was für eine Freude! Sie sprach aus den Worten von Julius Berger, dem ehemaligen Professor für Cello am Leopold-Mozart-Zentrum, als er das Publikum zum ersten öffentlichen Konzertabend im neuen Konzertsaal des LMZ in der Grottenau begrüßte. Es spielten die beiden ersten Preisträger des von Berger ausgerufenen „Cellopreis(es) Julius Berger“, Gustaw Bafeltowski ( Polen) und Michael Wehrmeyer (Deutschland) Höhepunkte der Cello-Literatur. „Von diesem Raum aus gingen seit über hundert Jahren Botschaften in die Welt“, erinnerte Julius Berger daran, dass der jetzige Konzertsaal die frühere Schalterhalle der Grottenau-Post war.

