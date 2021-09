Premiere

vor 48 Min.

Eine Geburtstagsfeier mit süßer Moral für kleine Theaterbesucher

Marina Lötschert (links) spielt in "Lilu feiert Geburtstag" das Kind, das erkennt, was es mit Plastikmüll auf sich hat. Lilijan Waworka sorgt nicht nur für die Klangkulisse, sondern spielt auch mit.

Plus Das Junge Theater bringt das pädagogisch wertvolle und schillernde Umwelt-Stück "Lilu feiert Geburtstag" in die Kresslesmühle.

Von Claudia Knieß

Ab welchem Alter kann man eigentlich Verantwortung für Umwelt und Klima übernehmen? Auf jeden Fall ab sieben findet das Junge Theater Augsburg (jta), und zeigt Grundschülerinnen und Grundschülern und Kindern am Übergang zu weiterführenden Schulen, wie das gehen kann. „Lilu feiert Geburtstag“ steht groß und harmlos auf den schönen bunten Plakaten, mit denen das jta nach einer Premiere an der Westpark-Schule am Sonntagnachmittag erstmals Publikum ins Kulturhaus Kresslesmühle lockte. Aber auf das Kleingedruckte kommt es an: „und Plastik feiert mit“ lautet der Untertitel der Inszenierung von Gianna Formicone. Das Plakat zeigt bei näherem Hinsehen eine erschrockene Lilu inmitten eines Meeres voll drolligem Plastikmüll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen