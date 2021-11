Schwabens Mundart in preiswürdiger Form

Die Dr. Eugen Liedl Stiftung ehrt in diesem Jahr Alois Müller, Hermann Wächter und Silvano Tuiach.

Sein Interesse für die Geschichte Bayerisch-Schwabens und die vielfältigen Kulturformen dieses Landstrichs veranlassten den Neusässer Eugen Liedl vor rund zwei Jahrzehnten dazu, eine private Stiftung ins Leben zu rufen. Diese vergibt seit 2004 den „Pro Suebia“-Preis. Ist der Hauptpreis der Stiftung vornehmlich wissenschaftlich fundierter Beschäftigung vorbehalten, so zielt der „Pro Suebia“-Mundartpreis auf die Praxis des gesprochenen Schwäbisch. An drei Preisträger wurden in diesem Jahr die jeweils mit 7500 Euro dotierten Mundartpreise vergeben: an den Autor Hermann Wächter, den Kabarettisten Silvano Tuiach sowie an den Mundart-„Sammler“ Alois Müller.

Letzterer, ein Landwirt im Ruhestand, hat die Liedl-Stiftung beeindruckt mit seiner in eigener Initiative konzipierten, sieben Bände umfassenden Dokumentation des Dialekts seines Heimatdorfes Weicht im Ostallgäu. In Handschrift notierte Müller die hier verwendeten Mundartbegriffe samt hochdeutscher Entsprechung und Bedeutung. Ein „Wortsammler“, der, obwohl nicht streng wissenschaftlich arbeitend, gleichwohl große Anerkennung von Sprachwissenschaftlern erfährt.

„Pro Suebia“-Preisträger Alois Müller. Foto: Martina Diemand

Hermann Wächter ist weit über Schwaben hinaus bekannt

Hermann Wächter ist weit über Schwaben hinaus bekannt als in vielfältiger Weise tätiger Mundartvermittler in Funk und Fernsehen sowie durch zahlreiche Bücher, von denen Prof. Hans Frei in seiner Laudatio insbesondere „Grüß Gott in Bayerisch-Schwaben“ hervorhob. Womit Wächter nicht nur dem Sprachschatz, sondern auch dem Charakter der Schwaben zur Kontur verholfen habe.

Preisträger Hermann Wächter. Foto: Anne Wall

Der dritte „Pro Suebia“-Preis ging an den Kabarettisten Silvano Tuiach. Für seine Bewahrung der Augsburger Mundart in fiktiv-realen Figuren, wie jener des Walter Ranzmayr, denen, so befand Prof. Klaus Wolf, geradezu aufklärerischer Charakter zu eigen sei: Holten Gestalten wie diese doch gerade mit ihrer Mundart den typischen Spießer ans Licht.

Pro-Suebia-Preisträger Silvano Tuiach. Foto: Silvio Wyszengrad

Tuiach wie Wächter gaben bei der Preisverleihung im Augustanasaal, eingerahmt von der zündenden Musik des Trios Quetschendatschi, launige Kostproben schwäbischer Mundart; Gottfried Weber-Jobe trug einige Beispiele aus Alois Müllers Weichter Dialektwortsammlung vor. (sd)

