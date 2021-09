Natalya Boeva und Traurigkeit, die sich wunderschön anhörte

Plus ARD-Musikpreisträgerin Natalya Boeva bot einen Vorabblick auf ein neues CD-Projekt. Sie bezauberte im Rokokosaal der Regierung von Schwaben.

Einen Vorgeschmack auf ihre erste CD hat Mezzosopranistin Natalya Boeva bei einer Soiree im Rokokosaal, zusammen mit der Pianistin Polina Spirina, gegeben. Die CD soll in Kürze aufgenommen werden. Der Abend mit vertonten Gedichten von Franz Schubert, Richard Strauss und Karl Szymandowski führte das Publikum, das zahlreicher hätte sein können, hinein in die von Naturmystik, Empfindsamkeit und Todessehnsucht geprägte Dichtung vor allem des 19. Jahrhunderts.