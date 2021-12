Premiere von "Wer zuletzt lacht, lacht zuletzt": Apokalyptisch und humorig

Plus Die Digital-Sparte des Staatstheaters geht nach Kriegshaber. Mit einem apokalyptischen, aber auch humorigen Klimawandel-Drama weiht es das „Alte Rock Café“ ein.

Die Welt ist auf eine Zelle geschrumpft. Drei Matratzen, Bücherregale, verrammelte Fenster. Zwei Männer, eine Frau. Was außerhalb dieses 30 Quadratmeter-Kerkers los ist, weiß keiner von ihnen.