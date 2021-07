Textilmuseum Augsburg

Im Konzert: Maxi Pongratz, Micha Acher und der Ikarus vom Lautertal

Plus Die beiden Musik-Multitalente haben für den Traum vom Fliegen des so liebenswerten wie tragischen Konstrukteurs Gustav Mesmer einen Soundtrack geschrieben.

Von Daniela Tiggemann

Wer sagt denn, dass man zum Fliegen von der Erde abheben muss? Es gibt sehr besondere Menschen, die das Fliegen auf Erden beherrschen. Einer davon war ganz sicher Gustav Mesmer, der „Ikarus vom Lautertal“. Vergessen in einer psychiatrischen Anstalt in Oberschwaben, hat er sich sein Leben lang den Traum vom Fliegen bewahrt, hat detaillierte Zeichnungen von seinen Erfindungen liebevoll koloriert und damit pure Poesie hinterlassen. Die musikalischen Multitalente Maxi Pongratz (Kofelgschroa) und Micha Acher (The Notwist) haben jetzt einen „Soundtrack“ dazu komponiert, der das Anrührende von Mesmers Lebenswerk zwischen himmlischer Vision und melancholischer Erdenschwere aufgreift.

