"The Blue Planet": Der schöne Schein intakter Natur trügt

Plus Migration, Klimawandel, Umweltzerstörung: In der Ausstellung „The Blue Planet“ zeigen zehn internationale Künstler, welche Strapazen die Menschheit der Erde und ihren Bewohnern abverlangt

Von Anna Kabus

Wunderschön sind sie, die Bilder, die Olaf Otto Becker in Grönland geschossen hat. Riesige Eisberge schimmern in rötlichem Licht, stechend blaue Flüsse bahnen sich ihren Weg durch endlose Eismassen. Doch wer genau hinschaut, erkennt, dass nicht alles schön ist an diesen Fotografien. Wirklich weiß ist der Schnee nicht. Stattdessen ziehen sich schwarze Schlieren durch die helle Landschaft. Die Konturen der Eisberge sind dreckig.

„Ich hoffe, dass die Besucher mit einer gewissen Nachdenklichkeit nach Hause gehen“, sagt Thomas Elsen. Er leitet das H2 – Zentrum für Gegenwartskunst und hat die Ausstellung „The blue planet – Der blaue Planet“ kuratiert. Neben einigen Fotografien von Olaf Otto Becker sind dort auch die Werke von neun weiteren internationalen Künstlern zu sehen.

Alle ausgestellten Werke setzen sich kritisch damit auseinander, wie der Mensch mit der Erde und ihren Bewohnern umgeht. „Es sind Themen, die uns alle betreffen“, erklärt Elsen: Klimaerwärmung, Migration, Umweltzerstörung. Alles hänge ja auch irgendwie zusammen, sagt er. Natürlich ist die Idee nicht neu, auf die Problematik aufmerksam zu machen. Medial sind diese Themen in aller Munde. „Aber gute, starke Bilder haben eine ganz andere Eindringlichkeit, eine ganz andere Intensität“, sagt der Kurator.

Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit

Natürlich dürfe Kunst auch einfach nur schön sein, sagt Elsen. „Aber starke Künstler setzen sich mit der eigenen Zeit auseinander und versuchen Anstöße zu geben.“ Und genau das sei es auch, was die Künstler in dieser Ausstellung auszeichne. Viele von ihnen könnte man auch als Aktivisten bezeichnen.

"Tank" von Anja Güthoff. Bild: Anna Kabus

Charles Xelot beispielsweise reiste auf einem Schiff bis nach Sibirien. Seine Fotografie eines gigantischen Gastanks zeigt den Betrachtern die Ausmaße der Gasförderung in der arktischen Tundra auf – und wirft damit unweigerlich auch die Frage auf, welchen Stellenwert dort eigentlich noch die Natur und auch die dort lebenden Einheimischen haben können.

Magdalena Jetelová verschlug es in eine ganz andere Region der Welt. Sie machte eine Expedition nach Patagonien in Südamerika – dorthin, wo es tektonisch sowieso schon kracht, aber der Klimawandel noch sein Übriges tut. Auf beeindruckende Art und Weise hielt sie die sich verändernden, verschiebenden Eismassen fest: Mithilfe eines Laserpointers und Langzeitbelichtung projizierte sie sowohl Formen, als auch Aussagen auf das Eis: „Why“, also „Warum“, steht da beispielsweise eindringlich in hellem Licht geschrieben, während Eisbrocken und Schnee im Dunkel nurmehr zu erahnen sind.

Durch ihren starken Kontrast, verschwommene Umrisse und die natürlichen Formen der sich abzeichnenden arktischen Landschaft, sind die Fotografien einzigartig schön. Aber sie sind auch ein Weckruf, direkt auf die vor sich hin- schmelzenden Eismassen geschrieben.

"Recipes für Desaster" von Barbara Ciurej und Lindsay Lochmann. Bild: Anna Kabus

Auf überbordenden Konsum und den daraus resultierenden Müll will hingegen die Augsburger Künstlerin Anja Güthoff hinweisen. In der raumgreifenden Installation „Tank“ füllte sie Metallcontainer mit gefundenen Gegenständen: Industrieabfall, Strandmatten, Schaumstoffblöcke. Sie schuf ein buntes Sammelsurium aus Objekten, die stellvertretend für die gewaltigen Mengen an Zivilisationsmüll stehen, die die Menschheit Tag für Tag produziert. „Es gibt eine erdrückende Menge von Konsumartikeln aller Art“, sagt Elsen. Die alten, ausrangierten Sachen kommen auf den Müll. „Und dann denken wir nicht mehr daran.“ Aber der Müll verschwindet nicht einfach so. Wir finden ihn wieder auf riesigen Müllkippen oder im Meer, wo er jahrzehntelang verbleibt.

Auch deshalb hat Elsen den Namen „Der Blaue Planet“ für die Ausstellung gewählt. „Es ist ein trügerischer Begriff“, sagt er. Von oben betrachtet ist der Planet zwar blau und schön. „Aber wie geht es ihm denn?“, fragt Elsen.

Schicksale individueller Menschen

Auch mit der Frage, wie es um seine Bewohner bestellt ist, beschäftigen sich einige Künstler, deren Werke in der Ausstellung zu sehen sind. Zum Beispiel Andrea Motta. In ihrer Serie „1st Moments“ fotografierte sie Migranten unmittelbar nach ihrer Ankunft auf den griechischen Inseln. Mit ihren Porträts gibt sie ihnen ein Gesicht. In einer Zeit, in der oft nur noch von Flüchtlingswellen und -strömen geredet wird, zeigt sie: Es sind Menschen – mit individuellen Persönlichkeiten und Schicksalen, festgehalten in einem Augenblick zwischen Angst und großen Erwartungen an eine bessere Zukunft.

Zur Ausstellung gehören auch drei kleinere Räume, in denen während der Laufzeit das Augsburger Büro für Nachhaltigkeit sitzt. Dort können Besucher sehen, welche Nachhaltigkeitsziele sich die Stadt setzt. So möchte Elsen die Trennung zwischen Kunst und sozialem Engagement aufweichen. „Es soll nicht aneinander vorbei laufen“, sagt er. Schließlich gehe es um das gleiche Thema – und so bekomme jede Seite mehr von der Arbeit des jeweils anderen mit, einschließlich der Besucher.

Elsen möchte außerdem Künstlergespräche anbieten. Hierfür gibt es ihm zufolge coronabedingt noch keinen Termin. Aber da die Ausstellung noch bis Ende des Jahres läuft, ist er zuversichtlich, Interessierten im Herbst ein Gespräch mit den Künstlern ermöglichen zu können.

Di. bis So. 10 bis 17 Uhr. Die Ausstellung läuft noch bis Ende des Jahres.

Interessierte können dort auch ein Escape-Game zum Thema Klimawandel spielen. Anmeldung hierfür unter bne@augsburg.de oder unter (0821) 324-7316.

