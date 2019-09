00:31 Uhr

Wir haben zu danken

Unser Abspann Oberhausen

Als wir vor vier Jahren das erste Mal unsere mobilen Schreibtische für unsere Sommerserie in einem Augsburger Stadtteil aufgebaut haben, wussten wir, dass irgendwo im Westen der Stadt dieses sagenumwobene Oberhausen auf uns wartet. Allerdings wollten wir bis dahin unsere „Lehrjahre“ als Kulturredakteure vor Ort absolviert haben, um vorbereitet zu sein. Und nun – nach sechs Dienstagen – kommen wir aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie wir den Stadtteil kennenlernen durften: so viele herzliche Begegnungen, spontane Überraschungen und inspirierende Gespräche. An dieser Stelle möchten wir allen, die unsere Oberhausen-Erzählung überhaupt ermöglicht haben, vielen Dank sagen:

