vor 37 Min.

Zu schön, um wahr zu sein

In der ersten Schauspielpremiere der neuen Spielzeit, in Rafael Spregelburds „Luzid“, spielen Katharina Rehn (von links), Julius Kuhn, Roman Pertl und Ute Fiedler.

In „Luzid“ lauert hinter der Fassade der Musterfamilie ein schwerer Konflikt. Das ist ebenso tragisch wie komisch

Es ist das klassische Familiendrama im Stile eines Tennessee Williams oder Eugene O’Neil: Eine Familie, eine schöne Fassade, dahinter ein seit Jahren schwelender Konflikt, der auf einmal zum Ausbruch kommt. In Rafael Spregelburds Schauspiel „Luzid“, das am Samstag Premiere in der Brechtbühne hat, kommt allerdings noch etwas hinzu: das Absurde, Boulevardeske, Komische, und das macht dieses Stück für Regisseur David Ortmann besonders. „Tragik und Komik sind hier in besonderer Weise miteinander verbunden“, stellt Ortmann heraus.

Autor Spregelburd spinnt daraus folgende Geschichte: Lucas feiert mit seiner Mutter Tété und seiner älteren Schwester Lucrezia seinen 25. Geburtstag. Alles ist angenehm, exquisit und wunderschön – zu schön, um wahr zu sein. Denn das Stück spielt – darauf weist auch der Titel hin – mit verschiedenen Traumsequenzen. Als luziden Traum bezeichnet die Psychoanalyse einen Klartraum, bei dem der Träumende sich darüber bewusst ist, dass er träumt. Und bei dem er die Möglichkeit der Einflussnahme hat. Lucas ist solch ein Klarträumer, der mit der Flucht aus der Realität die Harmonie sucht, die er in der Familie nicht findet, weil ein Ereignis die Familie erschüttert hat. „Wie ein Elefant steht das im Raum“, beschreibt Ortmann die Situation, die für den Zuschauer Spannung erzeugt, weil er wissen möchte, was passiert ist. „Erst in den letzten fünf Minuten gibt es eine berührende Wendung, durch die man das Stück versteht“, deutet Ortmann an, denn zu viel will er nicht verraten.

Dazwischen erleben die Zuschauer Angriff und Verteidigung, Traum und Wirklichkeit im schnellen Wechsel, konzentriert auf vier Personen, nah dran in der Brechtbühne. „Es ist ein Kammerspiel und zugleich eine Achterbahnfahrt, die atemlos macht, verspricht Ortmann.

Und die Komik dabei? „Die ergibt sich durch aktuelle Bezüge, Personen und Orte, die wie im Kabarett beim Zuschauer emotionale Reaktionen erzeugen“, erklärt Ortmann. Die Schwierigkeit dabei war allerdings: Rafael Spregelburd, Jahrgang 1970, ist Argentinier. Die historischen und biografischen Bezüge seines Stücks sind aus seinem persönlichen Lebensumfeld, für einen Zuschauer in Augsburg also schwer verständlich und von daher in ihrer Komik wirkungslos. „Wir mussten das Stück zu uns herholen“, beschreibt Ortmann die Vorarbeiten für die Inszenierung, bei denen Orte und Personen lokalisiert wurden. Zu dick werde man aber nicht auftragen, versichert er.

Auch den großen Theaterzauber mit einer üppigen Requisitenschlacht wird es nicht geben. Einen besonderen Effekt hat Ortmann aber doch in seine Inszenierung aufgenommen: eine musikalische Ebene, die der Aufführung ein bestimmtes Flair geben wird. Alle Töne, die in der Vorstellung zu hören sein werden, werden von der Tuba gespielt – in Einspielungen sowie live auf und hinter der Bühne. „Normalerweise deckt das Instrument die untere Basis ab, aber es kann noch viel mehr“, sagt David Ortmann.

Mit Fabian Heichele, Tubist bei den Augsburger Philharmonikern, konnte er dafür den richtigen Mann gewinnen. „Man kann Tuba nicht spielen, wenn man dieses Instrument ernst nimmt“, sagt der mit einem Gespür fürs Absurde. So wird Heichele das Geschehen nicht nur rhythmisieren und miterzählen, sondern auch konterkarieren – und auch so die Tragik und Schwere des Stückes durch Komik brechen.

