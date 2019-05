vor 25 Min.

Zwei Clowns gehen auf Abenteuerreise

Ein Theaterstück für Kinder über das Lesen

Von Maria Heinrich

Oma und ihre Enkelin Glucks lieben Bücher und sind zwei richtige Leseratten. Als die beiden den alten Speicher ausräumen, finden Oma und Glucks ein altes Buch. Neugierig beginnen sie, die Geschichte darin zu lesen – und stellen fest: Sie selbst sind die Hauptfiguren. Das ist ja ein Wunder – bis Oma und Glucks auf eine leere Buchseite stoßen und sie sich auf eine Abenteuerreise begeben.

Oma und Glucks, das sind die beiden clownesken Hauptfiguren in dem Kinderstück „Der Bücherschatz“ von Kirstie Handel und Judith Gorgass, das am Samstag, 11. Mai, im Abraxas Augsburg Premiere feiert. Handel erklärt: „Ich glaube, Kindern wird das Stück wegen zwei Elementen gefallen.“ Oma und Glucks haben eine sehr enge Beziehung so wie viele Kinder auch. „Und Kinder identifizieren sich ganz leicht mit den Figuren in ihren Lieblingsbüchern.“

Für Kinder zwischen vier und zehn Jahren und Familien. Karten können unter 0821/324 63 55 oder unter abraxas@augsburg.de reserviert werden.

Themen Folgen