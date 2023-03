Elena Uhlig und Fritz Karl: "Uns verbindet eine große Portion Humor"

Ein Herz und eine Seele? Das Ehepaar Elena Uhlig und Fritz Karl plaudert vor ihrem Auftritt in Augsburg aus dem Nähkästchen ihrer Beziehung.

Hallo, Frau Uhlig, servus, Herr Karl. Wie ist denn heute die Wetterlage in der Beziehung des allseits beliebten Schauspielerpaares Uhlig-Karl? Sagen wir auf einer Skala "von sonnig-heiter" bis "gewittrig mit Starkregengefahr"?



Elena Uhlig: Ich möchte sagen: jeden Tag die gesamte Klaviatur!

Fritz Karl: Morgens zieht es schon manchmal was auf, aber bis abends hellt es sich meistens auch wieder auf!

Gibt es bei Ihnen beiden daheim so etwas wie einen normalen Tagesablauf, also Alltag?



Uhlig: Natürlich, die meiste Zeit.

Karl: Das ist mir neu, aber nun gut. Ich habe diesen Rhythmus noch nicht gefunden, aber wenn die Frau Uhlig das sagt … offensichtlich lebt sie in einem Paralleluniversum.

Herr Karl, mal ganz platt zum Thema Beziehungskultur gefragt: Sie sind seit 16 Jahren ein Paar. Das ist gerade in Schauspielkreisen durchaus selten. Wie halten Sie es so lange miteinander aus?



Uhlig: Was soll das denn heißen: Das ist in Schauspielerkreisen selten?

Na ja, Schauspieler … Sie wissen ja. "Im Show-Geschäft sind Paare oft getrennt, haben zu wenig Zeit für Zweisamkeit", sagt zumindest ein sogenannter TV-Psychologe.



Uhlig: Ach, das ist doch nur ein Vorurteil. Ich glaube, dass man bei Schauspielern oder überhaupt bei Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, einfach nur mehr vom Privatleben mitkriegt. Deshalb denkt man wahrscheinlich, in der Kunst, da hüpft man schnell. Aber das ist doch nicht die Wahrheit!

Karl (lacht): Stimmt! Man ist sogar froh, wenn man noch jemanden findet.

Zu Ihnen, Frau Uhlig. Sie werden in einem Magazin mit dem Satz zitiert: "Frisch ist unsere Liebe nicht mehr, eher abgestanden. Aber das ist nicht schlimm, das ist wie mit einem Asbach Uralt, der wird im Alter auch immer besser." Mal ehrlich, was wird denn in einer Beziehung im Alter besser?



Uhlig: Das habe ich nie gesagt!

Karl: Doch, es ist dir zuzutrauen, dass du solche Sachen sagst.

Uhlig: Ich trinke doch gar keinen Alkohol. Wie soll mir denn da der Asbach Uralt als Beispiel einfallen.

Karl: Vielleicht verwendest du Asbach zum Kochen?

Uhlig: Ich habe da eher das Gefühl, das ist dein Jargon.

Aber was wird denn nun im Alter besser?



Uhlig: Ich sag mal so: Man weiß, was man kriegt und was man nicht kriegt (sie kringelt sich schier vor Lachen).

Karl: Der war gut!

Wie gehen Sie eigentlich daheim mit innerfamiliärem Stress um?



Karl: Wie soll ich sagen? Ich werde eher unruhig, wenn es keinen Stress gibt.

Uhlig: Wenn allzu große Harmonie daheim ist, dann droht Alarm.

Karl: Ich sag nur: Obacht!

Was kann dann passieren, Herr Karl?



Uhlig: Langeweile.

Wird es da auch manchmal laut?



Uhlig: Ich möchte Sie bitten, dass Sie sich das selbst vorstellen. Das soll ein Geheimnis für unsere Zuschauer bleiben. Denn, ob wir laut werden oder nicht, entscheidet nur das Licht!

Schöner Satz aus einer Kindersendung. Und wie funktioniert Versöhnung im Hause Uhlig-Karl?



Karl: Das geht ganz schnell. Genauso, wie es abgeht, geht es auch wieder runter. Denn wir sind beide ja sehr spontan.

Uhlig (gespielt bissig): Meinst du! Meinst du!

Karl: Man kann hier nichts unwidersprochen sagen. Heute hat sie ein bisschen Oberwasser.

Ja, die Frau Uhlig ist gut drauf. Sie beide wirken, zumindest im Fernsehen oder auf der Bühne so, als hätten Sie Spaß am sich gegenseitig Frotzeln. Ist das auch im Alltag so oder nur eine Show?



Uhlig: Meinen Sie auf Twitter? Das habe ich gar nicht. Ich habe nur Instagram.

Nein, die Rede war nicht von Twitter, sondern vom Fernsehen!



Uhlig: Da spielen wir nie miteinander.

Aber kürzlich waren Sie doch beispielsweise gemeinsam bei "Verstehen Sie Spaß" eingeladen?



Uhlig: Ach so. Also, wenn wir uns nicht verstehen würden, wären wir auch in diesen Sendungen nicht, denn so könnte man sich gar nicht verstellen.

Karl: Wir haben schon sehr viel Spaß. Uns verbindet eine große Portion Humor, sonst würde man das ja nicht aushalten.

Uhlig: Danke dafür!

Und man kann nachlesen, dass Sie die Jahrestage Ihrer Beziehung nicht feiern. Hat das spezielle Gründe?



Uhlig: Ja, weil der Herr Karl sie immer vergisst. Und ich habe sie mittlerweile auch vergessen.

Karl: Ach was, für mich ist jeder Tag ein Jahrestag! (beide lachen herzlich)

Uhlig: Es reichen schon Weihnachten und die Geburtstage, nicht wahr, Herr Karl? Es ist doch interessant, dass die Kinder jedes Jahr wieder Geburtstag haben, oder?

Karl (Vater von sieben Kindern/d. Red.): Ja, es ist auch sehr schwierig, das zu behalten.

Ihr aktuelles Bühnenprogramm trägt den schönen Titel: "Beziehungsstatus: erledigt". Was darf man sich darunter vorstellen?



Uhlig: Es ist mir ganz wichtig zu betonen, dass dieser Titel von mir kommt. Und es ist ja so, dass man bei Formularen auf Ämtern immer auf den Status stößt: ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. Aber ich bin ja nichts von dem. Insofern eben: Beziehungsstatus: erledigt!

Frau Uhlig, wie kam es zu diesem Bühnenprogramm?



Uhlig: Na, der Herr Karl hat mich da sozusagen – warum sage ich nur immer sozusagen? – reingeschubst.

Karl: Ja null habe ich! Sie hat sich eher dazugeschlichen.

Uhlig: Weil du immer so viel weg bist, wollte ich halt, dass wir gemeinsam ein Programm haben, mit dem wir gemeinsam Geld verdienen und gemeinsam etwas zu tun haben.

Karl: Ich wollte das nie. Es ist ja eigentlich ein heiterer Leseabend. Es ist Literatur, es hat einen dramaturgischen Bogen.

Uhlig: Das ist dem Herrn Karl gaaanz wichtig!

Karl: Na ja, ich will nur sagen, das ist keine Stand-up-Comedy. Es hat mit Beziehung in jeglicher Form zu tun.

Uhlig: Und jeder erkennt sich in irgendeiner der Geschichten.

Karl: Es ist ein amüsantes Leseprogramm, in dem auch sehr viel gespielt wird. Aber es ist kein Spieleabend. Ach, es ist einfach schwer zu beschreiben.

Uhlig: Die Leute sollen doch einfach kommen …

Karl: … und sich selbst einen Reim darauf machen.

Sie lesen Texte von Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Paulo Coelho, Christine Nöstlinger, aber auch Ihre eigenen Texte, Frau Uhlig. Das klingt mehr nach Hochkultur als nach Kitsch, oder?



Uhlig: Ich bin der kleine Kitschfaktor drin.

Karl: Man kann sagen: Es ist Hochkultur, aber nicht nur Hochkultur.

Uhlig: Ich finde es sehr schön, weil bei Hochkultur ja vielleicht viele denken, sie seien dafür nicht gescheit genug. Und ich kenne auch wirklich gähnende Langeweile im Theater.

Karl: Manchmal sind einfach auch die Schauspieler nicht gescheit genug dafür.

Uhlig: Ja, alles ist möglich. Aber das Schöne ist, dass man an diesem Abend Literatur auch vertragen kann.

Karl: Das Publikum wird beschwingt mit frohem Herzen rausgehen.

Uhlig: Bei uns wird keiner einschlafen!

Karl (lacht): Denn wir picken die Leute raus, die einzuschlafen drohen.

In der Ankündigung heißt es, keine Facette des unerschöpflichen Themas Liebe werde ausgespart. Reden wir da von platonischer Liebe, oder gehen Sie auch richtig in medias res?



Karl: Wir gehen schon in medias res.

Uhlig: Wie bitte? Was heißt das denn?

Karl: Wir zwei gehen doch in medias res?

Uhlig: Was heißt denn in medias res? Du sprichst schon wieder so hochgestochen! Du meinst, wir beide kommen zur Sache.

Karl: Ja, so könnte man auch sagen.

Uhlig: Aber wir kommen doch gar nicht zur Sache, sondern reden nur über Beziehung? Was meinen Sie?

Man kann über die Liebe ja so oder so sprechen.



Uhlig: Und wir reden SO darüber! Man kann sagen: Verschiedene Facetten von SO.

Und Sie beweisen angeblich, dass schreiende Komik Tiefsinn nicht ausschließen muss. Können Sie mal ein Beispiel nennen?



Karl: Das liegt an der Literatur und wie wir sie spielen und interpretieren.

Uhlig: Da gäbe es schon ein sehr schönes Beispiel, das wollen wir hier aber nicht vorwegnehmen. Doch da werden die Zuschauer mal kurz die Luft anhalten.

Frau Uhlig, Sie sind ja sehr erfolgreich auf Instagram, wo Sie ziemlich aktiv sind? Wie hat sich denn das entwickelt?



Uhlig: Das hat sich während der Corona-Zeit entwickelt. Das war ja so nicht geplant. Doch dann haben der Herr Karl und ich eine Art Corona-Tagebuch geschrieben. Das war sehr erfolgreich, und viele Menschen haben es in den Netzwerken geteilt. Dann habe ich eine Talkshow entwickelt, denn ich träume ja schon lange davon, Moderatorin zu werden. Und so ist eines zum anderen gekommen. Es ist einfach passiert. Jetzt habe ich sozusagen meinen eigenen kleinen Sender.

Kann man von so etwas eigentlich leben oder ist das nur so eine Art Nebenerwerb?



Uhlig: Nein, man kann davon leben und muss auch, weil es vom Hobby zum Beruf geworden ist. Ich wende da so viele Stunden dafür auf, da muss man auch sein täglich Brot damit verdienen können. Und ich habe das Glück, dass ich von tollen Firmen unterstützt werde.

Rutscht bei Ihnen da die Schauspielerei etwas nach hinten?

Würden Sie als ambitionierte Moderatorin auch gerne mal eine Sendung wie "Wetten dass.. ?" moderieren, Frau Uhlig?



Uhlig: Wie kommen Sie darauf?

Na, die suchen vielleicht gute Moderatoren und Moderatorinnen.



Uhlig: Seit wann? Das machen doch die Hunziker und der Gottschalk.

Wer weiß, wie lange noch?



Uhlig (lacht): Da kann ich nur sagen: Warum nicht?

Herr Karl, und was passiert bei Ihnen eigentlich gerade beruflich neben Instagram und Liveaktivitäten?



Karl: Ich versuche zu überleben! Aber im Ernst. Ich drehe in Kärnten einen österreichischen Landkrimi, dazwischen die Lesungen, dann drehe ich in Wien einen Spielfilm und darauf in Köln. Man kann sagen: Ich betreibe eine gut gehende Grimassenschneiderei.

Zur Person: Fritz Karl, 55, lebt mit seiner Schauspielkollegin Elena Uhlig, 47, die er 2006 kennenlernte, aktuell in München. Mit ihr hat er zwei Söhne und zwei Töchter und zudem drei Kinder aus einer früheren Ehe, die bei der Mutter aufwuchsen, darunter die schauspielerisch tätigen Valerian Karl und Aaron Karl. In der Stadthalle Gersthofen tritt das Ehepaar Uhlig und Karl am 23. März um 19.30 Uhr auf.