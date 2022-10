Augsburg

18:00 Uhr

Die Bayerische Kammerphilharmonie verneigt sich vor Paul Ben-Haims Werk

Plus Von der Fuge bis zum jüdischen und orientalischen Tanz: Die Bayerische Kammerphilharmonie spielt Werke von Paul Ben-Haim in der Augsburger Synagoge.

Von Veronika Lintner

Wohin das Leben Paul Ben-Haim führte, in jedem Land, an jedem Ort scheint er einen typischen Klang entdeckt zu haben - für seine Musik. Mit 27 Jahren zog der junge Dirigent, der damals noch Paul Frankenburger hieß, von seiner Heimatstadt München nach Augsburg. Hier stieg er auf zum Kapellmeister des Stadtorchesters, hier lernte er auch seine Frau kennen, dirigierte, komponierte, lebte. Doch 1931 drängt man ihn wohl, seinen Posten zu räumen, und 1933 sah er keinen Ausweg mehr, als vor der NS-Diktatur zu flüchten. Denn er war Jude. In Palästina fand er seine neue Heimat, einen neuen Namen, neue Musik. In Tel Aviv wurde er zu einem der Gründer der neuen Klangkultur Israels.

