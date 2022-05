Auktion

18:30 Uhr

Heimkehr? Augsburger Gemälde-Tafel von Burgkmair wird in Köln versteigert

Im „Allerheiligenaltar“ von 1507 stellt Burgkmair Maria und Christus in den Mittelpunkt. Auf den Innenseiten des rechten und des linken Flügels scharen sich Patriarchen, Propheten, Apostel, Märtyrer und Jungfrauen.

Plus In Köln wird eine Gemälde-Tafel von Hans Burgkmair dem Älteren versteigert. Sie stammt aus Augsburg, vom Allerheiligenaltar in der Katharinenkirche.

Von Rüdiger Heinze

Wenn denn die Staatsgalerie in der Katharinenkirche mit ihrer großen alten Augsburger Kunst nach lichttechnischer Neueinrichtung wieder geöffnet sein wird, dann steht dort neben den Basilikenbildern auch wieder Hans Burgkmairs „Allerheiligenaltar“ mit seinem raffinierten Kolorit auf der Haupttafel für Bewunderung zur Verfügung.

