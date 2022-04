Künstlerin SEO in Augsburg: Mit Blick auf Schäfchenwolken

Plus Die südkoreanische Malerin SEO zeigt ihre jüngsten Gemälde in der Galerie Noah. Dort wird auch über das künftige Programm und das Museum Walter nachgedacht.

Auswirkungen bis nach Augsburg, bis in den Glaspalast hinein, hat das Insolvenzverfahren des markigen Berliner Galeristen Michael Schultz, gefolgt von dessen dramatischem Lebensende im Jahr 2021. Denn nunmehr vertritt die Galerie Noah offiziell Schultz’ Künstlerinnen und Künstler Helge Leiberg, Cornelia Schleime und SEO, wie ihre Leiterin Wilma Sedelmeier berichtet. Sedelmeier entwickelt überdies Pläne, wie den durch Corona und Digitalisierung beschleunigten Wandlungen in der Galerien-Branche zu begegnen sei.