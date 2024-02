Ausstellung

18:00 Uhr

Zwischen Himmel und Erde: Dietrich Klinges Bronzen und Radierungen

Dietrich Klinges Werke bilden eine in sich geschlossene, in Teilen voller künstlerischem Anspruch zu entschlüsselnde Welt. Jetzt öffnet er sie mit einer Ausstellung im Kunstraum Leitershofen.

Plus Einmal mehr stellt der herausragende Dietrich Klinge seine Bronzen und Radierungen im Augsburger Raum aus - nun erstmals im Leitershofer Kunstraum am Pfarrhof.

Von Rüdiger Heinze

Es ist ein wenig auszuholen, um die Kunst des Bildhauers und Zeichners Dietrich Klinge darzulegen - und um auch jene Betrachter, die sein Werk nicht über Jahrzehnte hinweg verfolgt haben, empfänglich zu machen für seine Skulpturen und Radierungen. Sie bilden eine in sich geschlossene, in Teilen voller künstlerischem Anspruch zu entschlüsselnde Welt, die sich aber offenbart für die, die wissen wollen.

Zu Besuch in Dietrich Klinges Atelier bei Dinkelsbühl

Betreten wir diese Welt in Dietrich Klinges Heim, in seinem Atelier und in seinen zwei, von sakralen Anklängen geprägten Ausstellungshäusern nahe Dinkelsbühl. Dort mischt sich Jahrhunderte alte, ja Jahrtausende alte Kunst mit Klinges eigenem Oeuvre. Antike Skulpturen unterschiedlicher Kulturen, mittelalterliche Handschriften, gotische Tafelmalereien treffen auf die zeitgenössischen, gleichwohl erheblich traditionsbeladenen Arbeiten des heuer 70 Jahre alten Künstlers, der erst einmal ein gutes Jahrzehnt Graphik und Bildhauerei (bei u .a. Rudolf Schoofs und Alfred Hrdlicka) studierte, bevor er an die Öffentlichkeit trat.

