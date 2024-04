Daniel Barenboim bekommt den Marion-Samuel-Preis

Der berühmte Dirigent wird im Mai im Goldenen Saal der Stadt Augsburg für seine Verdienste um die Verständigung geehrt.

Die Stiftung Erinnerung verleiht unter der Schirmherrschaft der Stadt Augsburg den Marion-Samuel-Preis an den Dirigenten Daniel Barenboim. Die Stiftung Erinnerung "würdigt damit seine große Leistung und seinen wegweisenden Beitrag in der Arbeit mit dem West-Eastern Divan Orchestra, das auf der Grundlage von Gleichberechtigung eine Koexistenz und Zusammenarbeit ermöglicht und ein alternatives Modell zur aktuellen Situation im Nahen Osten darstellt", heißt es in der Pressemitteilung. Der Preis ist mit 20.000 Euro dotiert, die Verleihung findet am 8. Mai im Goldenen Saal der Stadt Augsburg statt.

"Mit der künstlerischen Kollaboration junger Musikerinnen und Musiker aus Israel und Palästina und anderen arabischen Ländern der Region zeigen Daniel Barenboim und das West-Eastern Divan Orchestra Wege auf, wie ein respektvolles Miteinander gelingen kann", heißt es in der Pressemitteilung.

Der Marion-Samuel-Preis wird seit 2005 unter der Schirmherrschaft der Stadt Augsburg verliehen. Die Stiftung Erinnerung fördert Institutionen und Personen, die sich gegen das Vergessen, Verdrängen und Relativieren der Verbrechen der NS-Zeit wenden. Zu den bisherigen Preisträgern gehören Götz Aly, Michael Verhoeven und Wolf Biermann. Marion Samuel war ein elfjähriges deutsch-jüdisches Mädchen, das 1943 im Konzentrationslager Auschwitz ermordet wurde. (AZ)