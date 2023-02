Brechtfestival

18:00 Uhr

Die Rote-Torwall-Anlage hat eine Verfassung

Der Club Real hat im Brechtfestival 2023 als Mitmachprojekt die Ausrufung einer Organismenrepublik in der Roten-Tor- Anlage organisiert – Maskottchen dafür war die Blattlaus.

Plus Im Saalbau Krone in Lechhausen hat am Samstag ein Konvent getagt: Vertreten waren 22 Spezies, die sich eine Verfassung gegeben haben.

Von Kristina Orth Artikel anhören Shape

Die Idee, unsere Gesellschaft über den Menschen hinaus auf andere Spezies auszudehnen, hat Augsburg erreicht. Gegen Ende des Brechtfestivals geht es im Sinn von Brechts epischem Theater politisch, aber auf den ersten Blick weniger künstlerisch zu. Besucherinnen und Besucher diskutieren, welche Rechte die Natur genießen sollte. Im Mittelpunkt der Mitmach-Aktion im Saalbau Krone steht die Diskussion um die Beteiligung anderer Spezies am Gemeinwesen: Die Rote-Torwall-Anlagen sollen dafür eine eigene Verfassung bekommen.

