Ein Festival für einen Autor: So plant das Sensemble-Theater das Gavran-Fest

Plus Miro Gavrans Bühnenwerke im Fokus: Das Sensemble Theater Augsburg ist Gastgeber des Internationalen Gavran-Festivals. Doch Corona trifft die Eröffnung.

Das Dessert wollte das Sensemble Theater gleich als ersten Gang auftischen: „Eiscreme“ heißt die Komödie, mit der das Profi-Ensemble das Internationale Gavran-Festival 2022 eröffnen wollte – auf der eigenen Bühne, als Gastgeber des Theater-Fests. Doch jetzt haben kurz vor der Premiere zwei Corona-Fälle das Sensemble-Team getroffen. „Eiscreme“ muss warten, die Premiere ist vertagt auf Freitag, 25. März.