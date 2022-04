Corona-Pandemie

vor 43 Min.

Gedenken an Corona-Tote: Das sind die Gewinner des Augsburger Wettbewerbs

Fähnchen am Weidenast: Mit diesem kleinen Entwurfs-Modell in Wellenform haben Mona Schafitel und Sascha Kempter gewonnen.

Plus Ein Werk mit Weidenzweigen und Wunsch-Fahnen soll an die Toten der Corona-Pandemie erinnern. Was hinter dem Augsburger Ideenwettbewerb steckt.

Von Veronika Lintner

Nein, Corona ist nicht am Ende. Immer noch sterben Menschen jeden Tag an Covid-19. Und trotzdem – oder gerade deshalb? – hat die Stadt Augsburg einen Ideen-Wettbewerb ins Leben gerufen, zum Gedenken an die Toten der Pandemie. Jetzt stehen auch die Gewinner und Gewinnerinnen fest: Ein Künstler-Duo will dabei gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen, und mit Holz und Stoff und großen Wünschen, erinnern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen