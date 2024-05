Schwarmfinanzierung für die neue Bühne: Junges Theater Augsburg zieht um

Plus Das Junge Theater Augsburg zieht um - und sucht Unterstützung. Bei einer Crowdfunding-Kampagne konnte sich nun jedermann am Projekt beteiligen. Das Ergebnis steht fest.

Das Junge Theater Augsburg (JTA) zieht um - und sucht Unterstützung. Das Kinder- und Jugendtheater, das bisher im Nordflügel des Kulturhaus Abraxas seine Spiel- und Proberäume hatte, richtet sich jetzt im "Großen Saal" eine neue Bühne ein, im Südflügel des Abraxas. Umzug und Umbau sollen laut dem Theaterteam insgesamt 200.000 Euro kosten. Und deshalb hatte das JTA auch eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, also einen offenen Aufruf, die Pläne für die neue Bühne finanziell zu unterstützen. Crowdfunding bedeutet: Schwarmfinanzierung - jedermann kann sich mit einer Summe am Projekt beteiligen. Und das Ergebnis steht jetzt fest: 12.230 Euro. Diese Summe hat das Junge Theater Augsburg sammeln können. Innerhalb eines Monats haben 79 Unterstützer einen Beitrag zum Projekt geleistet, über das Online-Portal Startnext. Allerdings: Als offizielles Ziel der Kampagne hatte sich das Theater die Marke von 20.000 Euro gesetzt. Ist das JTA-Team jetzt enttäuscht? Nein, erklärt Susanne Reng: "Wir freuen uns über die erreichte Summe", sagt die Theater-Leiterin, sie bedankt sich bei allen Unterstützern und Unterstützerinnen.

Woran hat es gelegen, dass die Kampagne ihr Ziel doch nicht erreicht hat? "Wir hatten noch keine Zeit, das im Team gemeinsam zu reflektieren", sagt die Theater-Chefin. "Spontan würde ich sagen: Wie sehr oft haben wir unser Ziel hochgesteckt - mit viel Engagement und frohen Mutes an das Gute glaubend!" Das JTA ist ein Kinder- und Jugendtheater, zu den Projekten des Teams gehört auch eine "Bürger*innenbühne" und ein theaterpädagogisches Zentrum. Im Herbst 2024 will das Theater sein neues Zuhause, die Große Halle im Abraxas, mit einer Premiere einweihen.