Kulturhaus Abraxas

vor 35 Min.

Beim Kleks Theater rettet ein Lächeln die Welt

Plus Das Klexs Theater mahnt in seiner neuen Produktion „Weltenbaumgeflüster“ zum Respekt vor Baum und Natur: ein poetischer Bilderreigen.

Von Daniela Tiggemann

Ein Raunen, ein Rascheln geht durch den Wald, die Äste strecken sich in den Himmel und die Wurzeln stehen fest in der Erde. Auch wenn hier vier Frauen diese Bäume verkörpern, können Zuschauer den Wald fühlen. Was das Klexs Theater in seiner neuen Produktion „Weltenbaumgeflüster“ auf die Bühne des Abraxas gebracht hat, spricht mal wieder alle Sinne an. Mit Musik, Tanz, poetischen Texten und speziellen Soundelementen wird ein großes Thema auf leichte Art behandelt.

Ein „Panoptikum“, also eine Wunderkammer, nennt Gabriele Beier ihre neueste Produktion, die zwischen dem galaktischen Ganzen und der kleinen Welt der Menschen spielt. Die lockere Szenenfolge ist ein Reigen an Assoziationen, entlehnt aus der nordischen Mythologie, bis hin zu Mahnungen, mit Liebe und Verständnis Mensch und Umwelt zu begegnen.

