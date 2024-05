Frau Tönchen auf den sieben Stufen der Tonleiter

Vor dem "großen" Mozartfest ist Kling Klang Gloria: Das Mozartfest für die Kleinen startet am 9. Mai und führt in Konzerten und Mitmachprojekten wieder kindgerecht hinein in die Welt der Musik. Alte Festivalbekannte sind auch wieder mit dabei.

Die Jüngeren vorneweg! Bevor das "große" Mozartfest am 7. Juni so richtig Fahrt aufnimmt, geht erst einmal das Mozartfest für die kleineren Musikliebhaber an den Start: Kling Klang Gloria, das städtischerseits von Mehr Musik veranstaltete Festival für Kinder im Grundschulalter, findet in diesem Jahr vom 9. bis 17. Mai statt. In bewährter Weise wartet es wieder mit verschiedenen Veranstaltungsformen auf, gibt es neben kindgerechten Konzerten auch eine Reihe von Mitmachprojekten, in denen sich Musik auf spielerische Weise erkunden lässt. "Suchen und Finden" lautet in diesem Jahr das Motto von Kling Klang Gloria.

Los geht es am 9. Mai mit einem Gastspiel des Ensembles Die Schurken. Die Österreicher, die schon vor sieben Jahren beim Festival begeisterten, gehen in ihrem Stück "Kommissarin Flunke und die Schurken" der Frage auf den Grund, weshalb die besagten Schurken denn eigentlich so schrecklich tönende Musik fabrizieren. Die Aufführung (11 Uhr, empfohlen ab fünf Jahren) findet - wie sämtliche Festival-Veranstaltungen, wenn nicht anders angegeben - im Kulturhaus Abraxas statt.

Ebenfalls in der Rubrik der Familienkonzerte gibt es am 12. Mai ein Wiederhören mit einer ebenfalls alten Bekannten, nämlich mit Frau Tönchen. "Sieben Tönchen auf einen Streich" verspricht das ausführende Tönchen-Ensemble diesmal, was nichts anderes bedeutet, als dass Musikversteherin Frau Tönchen sich auf die Suche nach den sieben Tönen der Tonleiter begibt (11 Uhr, ab fünf Jahren).

Die beiden Familienkonzerte sind - in eigenen Vorstellungen - auch Bestandteil der vormittäglichen Schulkonzerte, die sich durch das ganze Festival hindurchziehen und neben den zwei genannten auch noch weitere Programme im Angebot haben. Am 16. Mai etwa "Trommeln macht Schule", ein Konzert, bei dem das Duo Double Drums die faszinierende Welt der Schlaginstrumente vorstellt. Während am 17. Mai "Eine kleine Geschichte vom Suchen und Finden" auf dem Programm steht, worin das Ensemble Safari mit Schülern der Grundschule Inningen eine Auswahl aus Chick Coreas "Children's Songs" in eigenen Bearbeitungen präsentiert.

Workshops sind ein weiterer Bestandteil von Kling Klang Gloria. Dazu zählt das Mitmach-Projekt "Auf der Suche nach dem verlorenen Klang", das Klang-Entdeckern ab sechs Jahren und ihren Familien die Möglichkeit bietet, alles zu erkunden, "was Sound macht" (12. Mai, 14 Uhr). Nicht zuletzt begibt sich das Festival mit einer seiner Veranstaltungen auch auf die Suche danach, was es eigentlich mit den Mozarts auf sich hat. "Wer war Leopold?" folgt im Leopold Mozart Haus den Spuren des gebürtigen Augsburgers, geachteten Musikers und Vaters von Wolfgang Amadeus Mozart (15./16. Mai um 9 und um 10.45 Uhr, 17. Mai 9 Uhr).

Neben den genannten hält Kling Klang Gloria noch weitere Angebote parat, das ausführliche Programm des Festivals findet man online auf der Seite von Mehr Musik (mehrmusik-augsburg.de). Karten für die meisten Veranstaltungen gibt es im Abraxas-Büro sowie bei Reservix-Vorverkaufsstellen. Für die Schulkonzerte wird Kontaktaufnahme per Mail empfohlen unter abraxas@augsburg.de.