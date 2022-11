Friedberg

Geigerin Sophie Heinrich im Interview: "Ich freue mich jedes Jahr auf Friedberg"

Plus Sie hat die Konzerte des Friedberger Advents mitbegründet: Die Geigerin Sophie Heinrich von den Wiener Symphonikern verrät, was sie in diesem Jahr plant.

Von Richard Mayr

Von Wien ein Abstecher wieder einmal in die alte Heimat – welche Gefühle kommen da auf?



Sophie Heinrich: Es ist immer schön "nach Hause" zu kommen! Dieses Jahr ist es aber sehr besonders: Zwei Mal ist das Adventskonzert wegen Corona ausgefallen und dieses Jahr findet es endlich wieder statt!

