17:50 Uhr

Brechthaus in Augsburg soll zum Wohnort für bedrohte Künstler werden

Plus In Brechts Geburtshaus soll neues Leben einkehren. In einer Wohnung sollen künftig Künstler leben, die in ihren Heimatländern unter großer Gefahr arbeiten.

Ein leidiges Thema, über das in Augsburg mehr als ein Jahrzehnt erbittert gestritten wurde, findet nun einen versöhnlichen, ja konstruktiven Abschluss: Pünktlich zum Jubiläumsjahr 2023, in dem sich der 125. Geburtstag des Augsburger Dichters jährt, wird ins Brechthaus Auf dem Rain neues Leben einkehren.

