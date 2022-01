Geschichte

06:00 Uhr

Buch über die Brüder Grimm: Sie waren vertraut mit den Marotten der Könige

Plus In seinem neuen Buch über die Familie der Märchensammler Grimm hebt Michael Lemster auch andere Familienmitglieder ans Licht – und findet interessante Persönlichkeiten.

Von Gerlinde Knoller

„Es war einmal…“ – so beginnen die Grimm’schen Märchen, die sich, wieder und wieder erzählt, bis heute ins Gedächtnis der Deutschen eingegraben haben. „Hänsel und Gretel“, „Rotkäppchen“, „Dornröschen“, „Schneewittchen“ und wie sie alle heißen gehören zu den „Kinder- und Hausmärchen“, die die beiden Brüder Jacob (1785–1863) und Wilhelm Grimm (1786–1859) gesammelt und herausgegeben haben. Die beiden Gelehrten werden meistens in einem Atemzug genannt und auch als Doppelporträt dargestellt – etwa auf dem 1000-D-Mark-Schein der letzten Geldscheinserie der D-Mark. Jacob und Wilhelm Grimm jedoch waren nicht allein. In seinem neuen Buch „Die Grimms“ zeigt der in Augsburg lebende und wirkende Kulturwissenschaftler Michael Lemster auf, in welche Familie und in welche Zeit die beiden Brüder eingebettet waren, welche Netzwerke sie hatten und auch, welche politischen und denkerischen Strömungen vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf sie eingewirkt haben mochten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

